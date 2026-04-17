به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف غفارزاده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به افزایش ۵۵ درصدی بارش ها نسبت به ۶ ماهه سال گذشته اظهار کرد: از ۱۱ سد بزرگ و ۱۲۰ سد کوچک استان بالای ۵۶ درصد آبگیری شده که انتظار می رود و با بارش های مناسب سرریز سدها هم اتفاق بیافتد.

غفارزاده از افزایش ۱۳۰ درصدی آب سد شهید کاظمی هم خبر داد و افزود: این سد آب شرب مسیرهای میاندوآب تا تبریز و خود تبریز را تأمین می کند که ۶۸۰ میلیون متر مکعب آب در آن ذخیره شده و همچنین دیگر سدهای استان از جمله سد نهند، علویان و ستارخان هم ۴۰ درصد افزایش آب نسبت به سال گذشته داشتند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان طرح های افتتاح شده در سال گذشته را ۷ پروژه عنوان کرد و خاطر نشان کرد: امسال هم ۱۳ طرح زیربنایی در بخش صنعت آب از جمله افتتاح سد پیغام چای کلیبر، سد گرمی چای میانه و پروژه های شبکه پایاب خداآفرین، جلفا، هشترود و شبکه آیدوغموش به اتمام خواهد رسید و پروژه های آبیاری قطره ای و بارانی هم برای ۴ شهرستان جهت استفاده در ۴ هزار هکتار برای کشاورزان قابل استفاده خواهد بود.

وی بارش های مناسب و ورود رودخانه ها به دریاچه ارومیه را باعث وضعیت خوب این دریاچه دانست و ابراز امیدواری کرد: با گذشت زمان و آب شدن برف ها و همچنین سرریزی سدها وضعیت دریاچه ارومیه از این هم بهتر شود.

عمملیات اجرایی سد پیغام چای در ۱۷۸ کیلومتری شهر تبریز و ۱۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان کلیبر با هدف تنظیم آب سطحی رودخانه پیغام چای برای تامین نیاز آب آشامیدنی شهر کلیبر و همچنین تامین مطمئن آب کشاورزی زمین های زراعی منطقه و تامین مصارف صنعت از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است.

این سد از نوع خاکی با هسته رسی، با ارتفاع ۴۷ متر از پی و طول تاج ۷۷۲ و نیم متر، توان تنظیم ۱۸ میلیون مترمکعب آب را دارد.

با بهره برداری از سد مخزنی پیغام چای، امکان برطرف کردن کمبودهای کنونی آب شهر کلیبر و روستاهای مسیر و باغ های حاشیه رودخانه که در ماه های خشک سال با مشکل روبه رو هستند، فراهم می شود و افزون بر توسعه زمین های آبی با وسعت حدود ۴۰۰ هکتار، آب موردنیاز زمین های کشاورزی موجود با وسعت ۹۲۸ هکتار با تامین بالاتر و مطمئن میسر خواهد شد.