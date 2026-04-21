اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال برای کریدور جلفا–کلاله–آغبند

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند روز سه شنبه در بازدید از این طرح، با اشاره به اهمیت این مسیر ارتباطی و پیشرفت مناسب آن طی ماه های اخیر، افزود: منابع اعتباری این طرح پیش‌بینی شده است و برای تکمیل آن ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه در صورت اختصاص به‌ موقع اعتبار مورد نیاز، این طرح بر اساس زمانبندی تکمیل و به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: گردنه «ننم وای» با اجرای تونل به طول حدود یک کیلومتر تکمیل شده و تنها عملیات روشنایی آن باقی مانده است.

مجری طرح ارتباطی جلفا - کلاله - آغبند نیز در این بازدید گفت: در زمان کنونی اجرای این طرح دارای حدود ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی است و پیش‌بینی می‌شود امسال ۶۰ کیلومتر از این مسیر تکمیل شود.

غلامرضا رضایی، با بیان اینکه در صورت تخصیص به موقع اعتبارات این طرح تا نیمه اول سال اینده تکمیل و به بهره برداری می رسد، افزود: این طرح از جلفا آغاز شده و پس از عبور از کلاله به آغبند در جمهوری آذربایجان متصل می‌شود.