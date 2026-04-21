به گزارش خبرگزاری مهر؛ هوشنگ بازوبند روز سه شنبه گفت: یکی از پل‌های آسیب دیده در جنگ، پل هشترود در آزادراه تبریز- زنجان است.

وی با اشاره به آسیب‌ دیدگی این سازه‌ ها که هیچکدام نظامی نبودند، افزود: این پل‌ که برای رفاه مردم ساخته شده بود، در اثر حملات دشمن آمریکایی - صهیونیستی دچار خسارت شد و بلافاصله پس از وقوع حادثه، استاندار و تیم ‌های اجرایی در محل حاضر شده و برنامه‌ ریزی برای بازگشایی مسیرها آغاز شد تا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در مواردی که مسیرها مسدود شده بود، با همکاری دستگاه‌ های مسئول، بخش قابل توجهی از این محورهای ارتباطی ظرف کمتر از ۴۸ ساعت به بهره‌ برداری رسید.