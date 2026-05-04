۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

محمدی: پل ترکمنچای تا پایان اردیبهشت در اختیار مردم قرار می‌گیرد

ترکمانچای- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: این پروژه با پیشرفت ۷۰ درصدی در مدت کوتاه، تا پایان ماه جاری به بهره ‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز دوشنبه در بازدید از روند ساخت پل ترکمنچای اظهار کرد: عملیات ساخت و ترمیم این پل از ۲۵ فروردین، ساعاتی پس از حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این پروژه طی ۱۹ روز به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است، افزود: طبق برنامه ‌ریزی انجام‌ شده، پل ترکمنچای تا پایان این ماه تکمیل و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تمهیدات ترافیکی در حین اجرای پروژه گفت: برای جلوگیری از ایجاد اختلال در عبور و مرور، مسیر موقتی در کنار پل و از روی رودخانه احداث شده است.

محمدی ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل مشکلات ترافیکی ایجاد شده، تأکید کرد: مسیرهای موقت تا زمان اتمام پروژه اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند و مسیرهایی که دارای مشکل باشند، به‌ صورت فنی بررسی و اصلاح خواهند شد تا خللی در تردد شهروندان ایجاد نشود

