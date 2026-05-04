به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز دوشنبه در بازدید از روند ساخت پل ترکمنچای اظهار کرد: عملیات ساخت و ترمیم این پل از ۲۵ فروردین، ساعاتی پس از حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این پروژه طی ۱۹ روز به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است، افزود: طبق برنامه ‌ریزی انجام‌ شده، پل ترکمنچای تا پایان این ماه تکمیل و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تمهیدات ترافیکی در حین اجرای پروژه گفت: برای جلوگیری از ایجاد اختلال در عبور و مرور، مسیر موقتی در کنار پل و از روی رودخانه احداث شده است.

محمدی ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل مشکلات ترافیکی ایجاد شده، تأکید کرد: مسیرهای موقت تا زمان اتمام پروژه اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند و مسیرهایی که دارای مشکل باشند، به‌ صورت فنی بررسی و اصلاح خواهند شد تا خللی در تردد شهروندان ایجاد نشود