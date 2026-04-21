۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

غرق شدن دو جوان در استخر یک مجموعه اقامتی بابل

غرق شدن دو جوان در استخر یک مجموعه اقامتی بابل

بابل - دو جوان اهل اهواز که در مازندران مسافر بودند، در استخر یک مجموعه اقامتی در بابل غرق شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه غرق شدن دو جوان ۲۸ و ۳۰ ساله در استخر یک مجموعه اقامتی در بابل عصر سه‌شنبه رخ داد.

این حادثه زمانی رخ داد که دو جوان در حال استفاده از پدالو در استخر مجموعه بودند که به‌طور ناگهانی پدالو واژگون شد و هر دو نفر به داخل آب سقوط کردند.

به‌محض اعلام حادثه، تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی با تجهیزات کامل به محل اعزام شد. غواصان پس از انجام عملیات جست‌وجو، پیکر بی‌جان این دو مسافر را پیدا کرده و به نیروهای مربوطه تحویل دادند.

چهار جوان از اهواز برای گذراندن اوقات از چند روز قبل وارد مازندران شدن و سه روز در این مجموعه اقامتی رزو کرده بودند.

طبق اعلام مسئولان، مجموعه تفریحی مربوطه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و عدم مجوز استخر ماهی پلمب شد.

    IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      بیچاره خانواده هاشون

