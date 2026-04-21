۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

ترامپ مجبور به تمدید آتش‌بس شد

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که آتش‌بس با ایران را تمدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور آمریکا که طی روزهای گذشته بارها مدعی شده بود آتش‌بس را تمدید نمی‌کند، از تمدید آتش‌بس خبر داد.

ترامپ مدعی شد که عاصم منیر وزیر دفاع پاکستان و شهباز شریف نخست‌وزیر این کشور از او خواسته‌اند که حمله به ایران را تا زمان ارائه پیشنهادی از سوی ایران به تأخیر بیندازد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که به نیروهای نظامی خود دستور داده‌ است تا محاصره را ادامه دهند و در سایر جنبه‌ها، در حالت آماده‌باش و توانمند باقی بمانند.

ترامپ در حالی مدعی تمدید آتش‌‎ بس شد که علی رغم تهدیدهای مکرر و ادعاهای بی اساس او، هیئت ایرانی برای مذاکرات عازم پاکستان نشد و اعلام کرد که در سایه فشار و محاصره و تهدید حاضر به مذاکره نیست.

ترامپ درحالی به صورت یک‌جانبه مجبور به اعلام تمدید آتش‌بس شده که پیش از این آشکارا تاکید داشت که به هیچ وجه آتش‌بس را تمدید نمی‌کند و ایران باید در گفتگوهای اسلام‌آباد شرکت کند.

با اینکه ترامپ و رسانه‌های آمریکا از دیروز اعلام کردند که نمایندگان این کشور برای مذاکرات راهی پاکستان هستند و اگر ایران توافق نکند، جنگ دوباره آغاز می‌شود، مقامات ایران با آرامش و سکوت هیچ گونه موضع رسمی درباره شرکت کردن یا نکردن درباره مذاکرات ادعایی ترامپ اعلام نکردند و تاکید داشتند که آمریکا در روزهای اخیر آتش‌بس را نقض کرده و ایران تحت فشار و تهدید مذاکره نخواهد کرد.

کد مطلب 6807681

    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      دندان روی جگر بگذارید.
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      امیدوارم زبان پاکستانی‌ها خیرباشد شاید فرجی شدبرا کشورومردم عزیزمان ایران
    • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      مشخص کرده زمان یا نحوه پایان آتش بس را ؟ یعنی هر موقع هم میتونه نصمیم بگیره شروع کنه ؟.
    • گوزانی IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      توافق و اعتماد به این جنایتکار خیانت به کودکان شهد و مظلوم است. ای مرگ بر آمریکا و ترامپ و اسراییل
    • فرامرز انوشه پور IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      هرکس نیاموخت از روزگار ؟ ! هرگز نیاموزد از آموزگار ؟ سردار سلیمانی درس روزگار بود !!
    • IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      پنتاگون همش حیله س داره گولمون میزنه
    • ق ر IR ۰۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      ملت خواستار مذاکره نيستند جان می‌دهند ولی تهديد نمی‌پذیرند امپریالیسم باید بفهمد با یک ملت چند هزار ساله در افتادن
    • IR ۰۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      خاک بر سر امریکا که ترامپ الاغ رئیس جمهورش هست
    • محمد IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      مردک مو زرد کلا خل و چل شده. مقاومت در برابر این سگ زرد جواب میده.
    • سهیلا IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      ترامپ شرم داشته باش،ازحمایت نتانیاهو دست بردار.
    • IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      چیه دوست داری حمله کنه بزنه همه جا داغون کنه
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      تمدید آتش بس یعنی کم آورده و این یعنی شکست.
    • IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      تمدید یکطرفه آتش بس ذلت شکست شیطان بزرگست!
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      فعلا که محاصره هست
    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      فهم شهور درک فهم لیاقت ارزش الاغ از این زردک زیاده

