به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور آمریکا که طی روزهای گذشته بارها مدعی شده بود آتش‌بس را تمدید نمی‌کند، از تمدید آتش‌بس خبر داد.

ترامپ مدعی شد که عاصم منیر وزیر دفاع پاکستان و شهباز شریف نخست‌وزیر این کشور از او خواسته‌اند که حمله به ایران را تا زمان ارائه پیشنهادی از سوی ایران به تأخیر بیندازد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که به نیروهای نظامی خود دستور داده‌ است تا محاصره را ادامه دهند و در سایر جنبه‌ها، در حالت آماده‌باش و توانمند باقی بمانند.

ترامپ در حالی مدعی تمدید آتش‌‎ بس شد که علی رغم تهدیدهای مکرر و ادعاهای بی اساس او، هیئت ایرانی برای مذاکرات عازم پاکستان نشد و اعلام کرد که در سایه فشار و محاصره و تهدید حاضر به مذاکره نیست.

ترامپ درحالی به صورت یک‌جانبه مجبور به اعلام تمدید آتش‌بس شده که پیش از این آشکارا تاکید داشت که به هیچ وجه آتش‌بس را تمدید نمی‌کند و ایران باید در گفتگوهای اسلام‌آباد شرکت کند.

با اینکه ترامپ و رسانه‌های آمریکا از دیروز اعلام کردند که نمایندگان این کشور برای مذاکرات راهی پاکستان هستند و اگر ایران توافق نکند، جنگ دوباره آغاز می‌شود، مقامات ایران با آرامش و سکوت هیچ گونه موضع رسمی درباره شرکت کردن یا نکردن درباره مذاکرات ادعایی ترامپ اعلام نکردند و تاکید داشتند که آمریکا در روزهای اخیر آتش‌بس را نقض کرده و ایران تحت فشار و تهدید مذاکره نخواهد کرد.