به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، دوجاریک به خبرنگاران گفت: «دبیر کل از اعلام ایالات متحده مبنی بر تمدید آتش‌بس استقبال می‌کند. این گامی مهم در جهت کاهش تنش و ایجاد فضای مورد نیاز برای دیپلماسی و اعتمادسازی بین ایران و ایالات متحده است.»

او افزود که گوترش از همه طرف‌ها می‌خواهد که «از هر گونه اقدامی که می‌تواندآتش‌بس را تضعیف کند، خودداری کنند و به طور سازنده در مذاکرات شرکت کنند تا به یک توافق پایدار و بلندمدت دست یابند.»

پس از آنکه ایران به دلیل بد عهدی ها و تناقض گویی های رئیس جمهوری آمریکا حاضر به شرکت در دور دوم مذاکرات در اسلام آباد نشد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به درخواست رهبری پاکستان مبنی بر دادن فرصت به تهران برای تدوین پیشنهادهای یکپارچه برای حل مناقشه ، تمدید آتش بس و تعویق از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد.

ترامپ در عین حال تأکید کرد که محاصره دریایی تمام بنادر ایران همچنان به قوت خود باقی است.