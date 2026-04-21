به گزارش خبرگزاری مهر، «تریتا پارسی» معاون اندیشکده آمریکایی کوئینسی در واکنش به تمدید آتشبس از سوی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، موافقت او با تمدید آتشبس را یک عقبنشینی توصیف کرد.
وی افزود: ترامپ با تمدید آتشبس موافقت کرد، در حالی که او این تصمیم را به زعم خود در نتیجه وضعیت آشفته دولت ایران اتخاذ کرده است.
پارسی در ادامه با اشاره به تمدید آتشبس به طور نامحدود گفت: این تصمیم ترامپ نشان میدهد که نه توافقی در کار است، نه لغو تحریمها و نه مصالحهٔ هستهای در کار است و نه بازگشت به جنگ، اما ایران به کنترل تنگه هرمز ادامه میدهد.
معاون اندیشکده آمریکایی کوئینسی در پایان گفت: تمدید آتشبس از سوی ترامپ، وضعیت پایداری نیست، اما وضعیتی است که در آن ترامپ مهمترین چیزی را که به دنبالش بود، یعنی خارج شدن از جنگ، به دست آورد.
رئیسجمهور آمریکا که طی روزهای گذشته بارها مدعی شده بود آتشبس را تمدید نمیکند، لحظاتی قبل از تمدید آتشبس خبر داد.
ترامپ مدعی شد که عاصم منیر وزیر دفاع پاکستان و شهباز شریف نخستوزیر این کشور از او خواستهاند که حمله به ایران را تا زمان ارائه پیشنهادی از سوی ایران به تأخیر بیندازد.
