قانون اختیارات جنگی در آمریکا/ ترامپ فقط ۱۰ روز دیگر فرصت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت شبکه «ای‌بی‌سی‌نیوز» در گزارشی خبری نوشت: در روزهای اخیر بحث داغی در کنگره آمریکا بر سر «قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳» در قبال عملیات نظامی علیه ایران درگرفته است.

دونالد ترامپ تا اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) فرصت دارد یا مجوز ادامه اقدامات نظامی خود را از کنگره دریافت کند، یا ثابت کند که برای خروج منظم نیروهای امریکا از منطقه به زمان بیشتری نیاز دارد.

بر اساس قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ که پس از جنگ ویتنام تصویب شد، رئیس‌جمهور آمریکا موظف است ظرف ۴۸ ساعت از آغاز اقدام نظامی، کنگره را مطلع کند. این اطلاع‌رسانی، شروع مهلت ۶۰ روزه‌ای است که در آن فرمانده کل قوا می‌تواند بدون اعلام رسمی جنگ از سوی کنگره، عملیات نظامی انجام دهد. در غیر این صورت، اختیارات رئیس‌جمهور به طور خودکار خاتمه می‌یابد، مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کند یا مجوز استفاده از نیروی نظامی را تصویب نماید.

در این میان «حکیم جفریز»، رهبر اقلیت دموکرات‌های مجلس نمایندگان عملیات نظامی علیه ایران را «جنگی بی‌برنامه، پرهزینه و بی‌پشتوانه مردمی» خوانده و وعده داده است تا پایان آن، قطعنامه‌های بیشتری را برای محدود کردن اختیارات ترامپ ارائه دهد.

در مقابل، «برایان مست»، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس این بحث‌ها را «سیاست‌بازی محض» توصیف کرده و دستور پایان جنگ را محاسبه‌ای اشتباه ارزیابی کرده است.

در عین حال، «مایک جانسون»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ را غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی این کشور دانسته و گفته است: «این قانون شاید در سال ۱۹۷۳ منطقی بوده باشد، اما حتی از قانونی بودن آن مطمئن نیستم.»

طبق قانون، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند با ارائه گواهی کتبی به کنگره، برای خروج «منظم» از منطقه، مهلت خود را به صورت یک‌جانبه ۳۰ روز دیگر تمدید کند. با این حال، در صورت عدم تمدید یا تأیید کنگره، عملیات موسوم به «خشم حماسی» علیه ایران خاتمه خواهد یافت.

آن‌گونه که در این گزارش آمده چنانچه ترامپ بعد از این زمان ۶۰ روزه که ۱۱ اردیبهشت به پایان می‌رسد، به نیروهای نظامی دستور ادامه جنگ بدهد اقدام او ناقض قانون خواهد بود و علاوه بر تشدید اعضای حزب دموکرات برخی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه را از او رویگردان خواهد کرد.