جلسه محرمانه کاخ سفید برای جلب حمایت از ترامپ در جریان انتخابات کنگره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، این روزنامه اشاره کرد که این جلسه در هتل والدورف آستوریا در واشنگتن برگزار شد و تقریباً دو ساعت طول کشید.

به گفته این روزنامه، سوزی ولز، رئیس کارکنان کاخ سفید و معاون او، جیمز بلر، به همراه چندین چهره برجسته نزدیک به ترامپ و برخی از مشاوران او در این جلسه حضور داشتند.

این روزنامه افزود که در این جلسه، تغییر تمرکز مبارزات انتخاباتی و تصمیم به تمرکز بر مقایسه دولت فعلی با دموکرات‌ها به جای "همه‌پرسی مستقیم در مورد اعتماد به ترامپ"مورد بحث قرار گرفت.

شایان ذکر است که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نوامبر آینده برگزار خواهد شد و تحلیلگران انتظار دارند که حزب جمهوری‌خواه به دلیل کاهش محبوبیت دولت فعلی و افزایش قیمت‌ها، کنترل مجلس نمایندگان را از دست بدهد.