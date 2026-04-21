به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان گفت: از ترامپ به دلیل موافقت با درخواست ما برای تمدید آتشبس تشکر میکنیم و به تلاشهای جدی خود برای رسیدن به راه حل پایان دادن به درگیری از طریق گفتگو ادامه خواهیم داد.
وی افزود: امیدواریم که دو طرف بتوانند به توافق صلحی فراگیر دست یابند به گونهای که درگیری بین دو طرف برای همیشه پایان یابد.
نخستوزیر پاکستان گفت: امیدواریم که دو طرف به پایبندی خود به آتشبس ادامه دهند.
رئیسجمهور آمریکا ساعتی قبل از تمدید آتشبس با ایران خبر داد، اما زمانی برای آن اعلام نکرد.
ترامپ مدعی شد که عاصم منیر وزیر دفاع پاکستان و شهباز شریف نخستوزیر این کشور از او خواستهاند که حمله به ایران را تا زمان ارائه پیشنهادی از سوی ایران به تأخیر بیندازد.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که به نیروهای نظامی خود دستور داده است تا محاصره را ادامه دهند و در سایر جنبهها، در حالت آمادهباش و توانمند باقی بمانند.
ترامپ در حالی مدعی تمدید آتش بس شد که علی رغم تهدیدهای مکرر و ادعاهای بی اساس او، هیئت ایرانی برای مذاکرات عازم پاکستان نشد و اعلام کرد که در سایه فشار و محاصره و تهدید حاضر به مذاکره نیست.
