آموزش‌ و پرورش رکن اصلی توسعه کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جعفر قائم پناه در دیدار وزیر آموزش‌وپرورش، ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی نظام تعلیم و تربیت، افزود: بخش بزرگی از موفقیت‌های کشور، حاصل زحمات معلمانی است که در سکوت و بی ادعا، نسل‌های مختلف را تربیت کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت این وزارتخانه در ساخت آینده کشور، اظهار کرد: اگر آموزش‌وپرورش به‌درستی عمل کند، مسیر پیشرفت جامعه در همه حوزه‌ها هموار خواهد شد؛ چرا که پایه‌های دانایی، توانایی و مسئولیت‌پذیری در همین نظام شکل می‌گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های معلمان و مدیران آموزشی در سراسر کشور، افزود: بخش بزرگی از موفقیت‌ها و توانمندی‌های امروز کشور، حاصل زحمات معلمانی است که در سکوت و بدون ادعا، نسل‌های مختلف را تربیت کرده‌اند.

قائم‌پناه افزود: نیروهایی که امروز در عرصه‌های مختلف از جمله حوزه‌های علمی، فنی، خدماتی و حتی شرایط بحرانی و حساس ایفای نقش می‌کنند، محصول همین نظام آموزشی هستند.

وی با بیان اینکه دانایی، زیربنای توانایی است، خاطرنشان کرد: هر جا که کشور توانسته در برابر چالش‌ها بایستد و دستاوردی خلق کند، ریشه آن را باید در آموزش و پرورش جست‌وجو کرد؛ جایی که معلمان با تعهد و ایثار، مسیر رشد و آگاهی را برای دانش‌آموزان هموار می‌کنند.

وی همچنین به نقش آموزش‌وپرورش در تقویت انسجام اجتماعی و امیدآفرینی اشاره و تأکید کرد: در شرایط مختلف، حتی در دوران بحران، این نهاد می‌تواند نقشی تربیتی و آرامش‌بخش ایفا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت مدارس، گفت: حضور دانش‌آموزان در محیط مدرسه، علاوه بر آموزش، نقش مهمی در شکل‌گیری هویت اجتماعی، شور و نشاط و تعاملات انسانی دارد و باید به عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با آرزوی بازگشت کامل امید و نشاط به مدارس کشور، از تلاش‌های جامعه فرهنگیان به طور ویژه تقدیر کرد و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از معلمان به عنوان سرمایه‌های اصلی کشور تأکید کرد.