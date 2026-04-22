جهش ۲۳۰مگاواتی انرژی پاک در سمنان؛ هدفگذاری ۳۰۰مگاواتی تا تابستان ۱۴۰۵

فرج الله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بارش های اخیر بیان کرد: درست است که بارندگی ها در استان سمنان طی ماه ها و روزهای اخیر بسیار خوب بوده اما در مقایسه با بلند مدت هنوز به ترسالی نرسیده ایم و متاسفانه کمبودهایی در این حوزه داریم و امیدواریم که مردم با مصرف بهینه ما را در خدمت رسانی بهتر در حوزه تامین انرژی و آب یاری رسانند.

وی افزود: از آنجا که ما در کشورمان و طبیعتاً استان سمنان مشکل آب داریم، مردم با رعایت صرفه جویی در مصرف بسیار می توانند به ما کمک کنند زیرا با صرفه جویی هیچ مشکلی در تامین آب استان سمنان نخواهیم داشت.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه گزارش های خوبی از توزیع برق استان واصل شده و تلاش ها نشان می دهد که سمنان در زمره استان هایی بوده که در بحث انرژی خورشیدی پیشتاز بوده است، تاکید کرد: ۲۳۰ مگاوات تا به امروز به تولید برق خورشیدی استان سمنان افزوده شده است.

ایلیات با بیان اینکه امیدوار هستیم که تا خردادماه این میزان به ۳۰۰ مگاوات افزایش پیدا کند، بیان کرد: امیدواریم که با افزایش تولید برق خورشیدی و کاهش مصرف مردم و صنایع بتوانیم امسال را با کمترین خاموشی و حتی بدون خاموشی سپری کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت آبفا در آخرین نشست ستاد مدیریت بحران استان سمنان نیز گزارشی را در حوزه مصرف آب ارائه کرده است که آمارها نشان می دهد که تقریباً وضعیت استان پایدار است، افزود: در حوزه آب نیز باید از مردم درخواست کرد که کمال همراهی و صرفه جویی را لحاظ نمایند تا با مشکل روبرو نشویم.