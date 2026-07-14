تقابل گرمای سوزان سمنان و شبکه برق؛صنایع و مردم پای کار مدیریت پیک بار

فرج الله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر، خواستار صرفه جویی هرچه بیشتر مصرف آب و برق به خصوص در این روزهای گرم سال از سوی مردم شد و ابراز کرد: همراهی مردم در کاهش مصرف انرژی به خصوص آب و برق می تواند بسیار موثر باشد.

وی با بیان اینکه مصرف بهینه به خصوص در ساعات اوج بار مصرف برق، مانند ساعت ۲۰ بسیار می تواند تاثیر گذار باشد، گفت: همراهی مردم سبب می شود تا بتوانیم به همه نقاط استان سمنان برق رسانی داشته باشیم.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه همراهی مردم در کاهش مصرف برق و آب بسیار موثر است، گفت: عدم استفاده از لوازم بقی پرمصرف در ساعات پیک مصرف بسیار می تواند به ما کمک کند.

ایلیات با بیان اینکه مردم از لوازم برقی پرمصرف مانند لباس شویی در ساعات پیک مصرف استفاده نکنند، بیان داشت: با راهکارهای ساده می توان کارهای بزرگی را در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی انجام داد.

گفتنی است امروز شرکت توزیع برق استان سمنان هم اطلاعیه ای را صادر کرده و از همه مردم درخواست کرده تا در صرفه جویی مصرف برق همراهی بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه مردم به پویش صرفه جویی در مصرف برق که همه ساله در آستانه تابستان توسط وزارت نیرو با هدف فرهنگ سازی مصرف برق و آب ایجاد می شود، بپیوندند، افزود: کاهش مصارف غیرضروری از جمله مهمترین درخواست های ما از مردم استان سمنان است.

در این اطلاعیه می خوانیم: با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه صنعت برق کشور برای حفظ پایداری شبکه و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، آثار باقی‌مانده از جنگ ۴۰ روزه همچنان فشار مضاعفی بر شبکه سراسری برق وارد می‌کند. هم‌زمان، تداوم گرمای شدید و افزایش قابل توجه مصرف برق، به‌ویژه در بخش سرمایشی، شرایط بهره‌برداری از شبکه را حساس‌تر کرده است.

شرکت توزیع برق استان سمنان با اعلام اینکه افزایش دمای محیط، علاوه بر رشد تقاضای مصرف، موجب کاهش راندمان و ظرفیت عملیاتی بخشی از تجهیزات شبکه برق نیز می‌شود. هم‌زمانی این دو عامل، ضرورت مدیریت مصرف برق را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌سازد، می نویسد: شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از تمامی مشترکان خانگی، تجاری، اداری، صنعتی و کشاورزی درخواست می‌کند با کاهش مصارف غیرضروری، تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد، پرهیز از استفاده هم‌زمان از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کم‌باری، در حفظ پایداری شبکه برق مشارکت کنند.

در این اطلاعیه امده است: بی‌تردید، همراهی و مسئولیت‌پذیری مشترکان، مهم‌ترین پشتوانه صنعت برق برای عبور ایمن از شرایط کنونی و استمرار تأمین برق پایدار برای همه هم‌وطنان است. در شرایط فعلی، صرفه‌جویی در مصرف برق صرفاً یک توصیه نیست، بلکه ضرورتی فنی، ملی و جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی در صیانت از یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های کشور به شمار می‌رود.