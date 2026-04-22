  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۵

نماینده عراقی: تجاوزات آمریکا به کشورهای منطقه ضربه زده است

یک نماینده عراقی نسبت به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه منطقه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معلومه، محمد بلداوی نماینده پارلمان عراق تصریح کرد، پایان دادن به تنش هایی ناشی از سیاست های خارجی در خاورمیانه مستقیما به نفع عراق و ثبات این کشور است.

وی افزود: ما شاهد تنش و آشوب در منطقه به دلیل تجاوزات پی در پی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ها هستیم.

بلداوی تصریح کرد، پیامدهای این تنش ها بر موضوع صادرات نفت تأثیر منفی گذاشته و منافع همه کشورها را تحت الشعاع قرار داده است.

وی تاکید کرد: کاهش شدت تنش ها و حرکت به سمت راهکارهای سیاسی بهترین گزینه برای خدمت به کشورهای منطقه به دور از زبان تنش است. امیدواریم راهکاری برای توقف مداخلات خارجی علیه امنیت و ثبات ملت ها محقق شود.

کد مطلب 6807810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      جهان تاوان جنگ نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها