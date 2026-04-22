نماینده عراقی: تجاوزات آمریکا به کشورهای منطقه ضربه زده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معلومه، محمد بلداوی نماینده پارلمان عراق تصریح کرد، پایان دادن به تنش هایی ناشی از سیاست های خارجی در خاورمیانه مستقیما به نفع عراق و ثبات این کشور است.

وی افزود: ما شاهد تنش و آشوب در منطقه به دلیل تجاوزات پی در پی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ها هستیم.

بلداوی تصریح کرد، پیامدهای این تنش ها بر موضوع صادرات نفت تأثیر منفی گذاشته و منافع همه کشورها را تحت الشعاع قرار داده است.

وی تاکید کرد: کاهش شدت تنش ها و حرکت به سمت راهکارهای سیاسی بهترین گزینه برای خدمت به کشورهای منطقه به دور از زبان تنش است. امیدواریم راهکاری برای توقف مداخلات خارجی علیه امنیت و ثبات ملت ها محقق شود.