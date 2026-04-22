بلومبرگ: صادرات نفت ایران با وجود محاصره دریایی آمریکا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بلومبرگ به نقل از داده های دریانوردی تاکید کرد، ایران با وجود محاصره دریایی آمریکا همچنان قادر به صادر کردن نفت خود است.

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نیز پیشتر گزارش داد، بر اساس داده های گروه ردیابی کشتیرانی «ورتکسا»، دست کم ۳۴ نفتکش مرتبط با ایران از زمان آغاز محاصره دریایی از سوی آمریکا تا کنون موفق شده‌اند از این محاصره عبور کنند.

در این گزارش آمده است، شش کشتی میلیون ها بشکه نفت ایران را حمل می کردند که درآمدی به میزان ۹۱۰ میلیون دلار محقق ساختند.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز روز سه شنبه به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد: بیش از ۲۴ کشتی مرتبط با ایران که حامل نفت و گاز هستند، از محاصره آمریکایی تنگه هرمز عبور کرده‌اند.