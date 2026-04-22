  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

بلومبرگ: صادرات نفت ایران با وجود محاصره دریایی آمریکا ادامه دارد

بلومبرگ به توانایی ایران در صادر کردن نفت خود با وجود محاصره دریایی آمریکا علیه تنگه هرمز اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بلومبرگ به نقل از داده های دریانوردی تاکید کرد، ایران با وجود محاصره دریایی آمریکا همچنان قادر به صادر کردن نفت خود است.

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نیز پیشتر گزارش داد، بر اساس داده های گروه ردیابی کشتیرانی «ورتکسا»، دست کم ۳۴ نفتکش مرتبط با ایران از زمان آغاز محاصره دریایی از سوی آمریکا تا کنون موفق شده‌اند از این محاصره عبور کنند.

در این گزارش آمده است، شش کشتی میلیون ها بشکه نفت ایران را حمل می کردند که درآمدی به میزان ۹۱۰ میلیون دلار محقق ساختند.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز روز سه شنبه به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد: بیش از ۲۴ کشتی مرتبط با ایران که حامل نفت و گاز هستند، از محاصره آمریکایی تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

کد مطلب 6807891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها