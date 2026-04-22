نماینده عراقی: تحولات میدانی باعث شد ایران دست برتر را داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فراس ترکی المسلماوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد، ایران به صورت آشکاری نشان داد که زیرساخت های قدرتمند و امکاناتی در اختیار دارد که می تواند مقاومت کند. تحولات میدانی باعث شد ایران دست برتر را در هر گونه مذاکره ای داشته باشد.

وی اضافه کرد: ایران تلاش دارد هر توافقی قابل اعتماد و در چارچوب اصول مشخص بین الملل باشد.

المسلماوی تصریح کرد: موفقیت در مذاکرات باعث تقویت ثبات در منطقه می شود اما شکست آن مسیر تشدید تنش ها چه بسا بسیار شدیدتر از قبل را مهیا می سازد.

لازم به ذکر است رئیس‌جمهور آمریکا که طی روزهای گذشته بارها مدعی شده بود آتش‌بس را تمدید نمی‌کند، از تمدید آتش‌بس خبر داد.

ترامپ مدعی شد که عاصم منیر وزیر دفاع پاکستان و شهباز شریف نخست‌وزیر این کشور از او خواسته‌اند که حمله به ایران را تا زمان ارائه پیشنهادی از سوی ایران به تأخیر بیندازد.

وی در حالی مدعی تمدید آتش‌‎ بس شد که علی رغم تهدیدهای مکرر و ادعاهای بی اساس او، هیئت ایرانی برای مذاکرات عازم پاکستان نشد و اعلام کرد که در سایه فشار و محاصره و تهدید حاضر به مذاکره نیست.