فراکسیون عراقی: آمریکا عامل اصلی آشوب و تنش در منطقه و عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فالح الخزعلی رئیس فراکسیون پارلمانی منتصرون تاکید کرد، آمریکا عامل اصلی آشوب و تنش در عراق و منطقه است.

وی اضافه کرد، قلدری های آمریکا و تلاش های این کشور برای مصادره تصمیم گیری ها در عراق و تعیین تکلیف برای بغداد در زمینه های اقتصادی و سیاسی به مثابه تجاوزی است که نمی توان در برابر آن سکوت کرد.

الخزعلی تصریح کرد، این کشور از ابزارهای فشار برای تحقق خواسته های خود استفاده می کند. دولت آتی باید پرونده بیرون راندن نظامیان خارجی از عراق را در رأس اولویت های خود قرار دهد. مصوبه پارلمان درباره پایان حضور نظامی آمریکا در عراق باید اجرا شود.

وی گفت: حاکمیت عراق تا خروج آخرین نظامی اشغالگر از این کشور محقق نخواهد شد.