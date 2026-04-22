پیام ایستادگی ایران به جهان؛ مذاکره با تهدید پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: زیادهخواهی و بدعهدی آمریکاییها باعث شد علیرغم اصرار طرف مقابل، هیات ایرانی در اسلامآباد حاضر نشود اما کاخ سفید در تلاش مذبوحانه برای لاپوشانی تحقیر مقاماتشان بهدروغ بیانیه میدهد عدم اعزام هیات آمریکایی منجر به تعویق مذاکرات شد.
وی با بیان اینکه ایران مذاکرات را بهدلیل عدم افق روشن برای دستیابی بهتوافق، تا زمان تغییر مواضع آمریکا، لغو کرده است، متذکر شد: تمدید آتشبس توسط ترامپ در صورت تداوم محاصره و دزدی دریاییِ آمریکا معنا ندارد و ایران بر اساس منافع ملی، پاسخ متقابل و نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد! ما با عدم اتلاف وقت در پاکستان، راهبرد خود را برای دشمنان مشخص کردیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دوازدهم تاکید کرد: ما از کاخ سفیدی که در رأس آن ترامپ کودککش باشد، انتظار بازتاب حقیقت نداریم! او از شروع جنگ تا بهامروز روزی نبوده که دروغ نگوید و تا قبل اعلام آتشبس یکطرفهاش ایران را تهدید به عدم تمدید آتشبس و نابودی میکرد.
وی یادآور شد: ایران در دو میدان نبرد و دیپلماسی پیام اقتدار و ایستادگی را به جهانیان مخابره کرد. آمریکا نمیتواند آنچه با حمله نظامی به دست نیاورده را با مذاکرهی توأم با تهدید به ایرانیان دیکته کند. توصیه شهید حاجقاسم را بهیاد داریم و برابر سگ هار، عقبنشینی نمیکنیم.
