ضرورت همگرایی دولت، صنعت و نیروی کار برای عبور از شرایط خاص

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- سجاد صفری: در شرایطی که حفظ تداوم تولید و صیانت از اشتغال به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایط جنگ تحمیلی تبدیل شده است، همزمان با تأکید فعالان بخش خصوصی و نمایندگان جامعه کارگری بر ضرورت همگرایی دولت، صنعت و نیروی کار برای عبور از چالش‌ها، برنامه‌ریزی برای بازسازی کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز نیز در دستور کار مدیریت ارشد استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند نمادی از تاب‌آوری صنعت و اراده جمعی برای حفظ چرخه تولید در شرایط دشوار باشد.

مهدی امینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت مدیریت تولید در شرایط اضطراری، تأکید کرد که تاب‌آوری اقتصادی کشور بیش از هر چیز به پایداری و انعطاف‌پذیری بخش تولید وابسته است. به گفته وی، در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی می‌تواند زنجیره‌های تولید را با اختلال مواجه کند، همکاری مؤثر دولت و بخش خصوصی برای حفظ چرخه تولید امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به تجربه فعالیت در نهادهای اقتصادی استان از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، افزود: در شرایط بحران، اولویت اصلی باید تأمین پایدار مواد اولیه، انرژی و زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز واحدهای تولیدی باشد؛ چرا که هرگونه اختلال در این زنجیره‌ها می‌تواند به تعطیلی گسترده صنایع پایین‌دستی منجر شود.

امینی همچنین نقش نظام بانکی در چنین شرایطی را حیاتی دانست و گفت: بنگاه‌های تولیدی در دوران بحران بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی پایدار و انعطاف در بازپرداخت تسهیلات نیاز دارند. سیاست‌های بانکی باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حفظ انضباط مالی، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کند. به گفته وی، تنفس مالی، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و کاهش بروکراسی اداری از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تداوم تولید کمک کند.

وی در ادامه بر ضرورت حرکت صنایع به سمت فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری تأکید کرد و افزود: در دنیای امروز اتکا به روش‌های سنتی تولید پاسخگو نیست و بنگاه‌ها باید با دیجیتالی‌سازی فرآیندها، ارتقای دانش فنی و توسعه نیروی انسانی متخصص، توان رقابتی خود را افزایش دهند.

نقش محوری کارگران در حفظ پایداری تولید

در همین حال، نمایندگان جامعه کارگری نیز بر نقش محوری کارگران در حفظ پایداری تولید تأکید دارند. کریم صادق‌زاده تبریزی، دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تاریخی کارگران در عبور کشور از بحران‌ها گفت: در دوران‌های سخت، کارگران ایرانی همواره در کنار تولید ایستاده‌اند و حتی در شرایطی که کشور با تهدیدهای جدی مواجه بوده، سنگر تولید را ترک نکرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی کشور با تداوم تولید داخلی پیوند خورده است، افزود: تثبیت امنیت شغلی کارگران تنها یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و انسانی است و کارگر زمانی می‌تواند با آرامش برای پیشرفت کشور تلاش کند که از آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

صادق‌زاده همچنین با اشاره به خسارات وارد شده به برخی واحدهای صنعتی استان از جمله کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز اظهار کرد: در پی تخریب کامل این واحد صنعتی، جمعی از کارگران بیکار شده‌اند و انتظار می‌رود با تدبیر دولت، این نیروهای متخصص در سایر واحدهای تولیدی به کار گرفته شوند و همزمان برنامه بازسازی کارخانه نیز در دستور کار قرار گیرد.

در همین راستا، ظهر روز یکشنبه ۱۶ فروردین نخستین نشست بازسازی شرکت بلبرینگ‌سازی تبریز به ریاست استاندار آذربایجان شرقی و با حضور نمایندگان مجلس، مدیران اقتصادی استان و مدیران این واحد صنعتی برگزار شد.

ضرورت همگرایی میان دولت، صنعت و نیروی کار

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در این نشست با تأکید بر اهمیت این واحد صنعتی اظهار کرد: بلبرینگ‌سازی تبریز باید نخستین واحد بازسازی‌شده در میان صنایع آسیب‌دیده در جنگ رمضان باشد. به گفته وی، با وجود تخریب جدی این کارخانه، خوشبختانه هیچ‌یک از کارگران و مهندسان این مجموعه آسیب ندیده‌اند و سرمایه اصلی این واحد صنعتی همان نیروی انسانی متخصص آن است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای بازسازی این واحد صنعتی افزود: در مرحله نخست باید مشکلات معیشتی و حقوقی کارگران از طریق تعیین تکلیف بازنشستگان، استفاده از مزایای بیمه بیکاری و جذب نیروهای تخصصی در سایر واحدهای صنعتی استان حل شود. در مرحله بعد نیز ارزیابی خسارات و تأمین منابع مالی لازم برای نوسازی و بازسازی کارخانه با همکاری دولت و بخش خصوصی دنبال خواهد شد.

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بخش خصوصی، نمایندگان جامعه کارگری و مسئولان اجرایی استان نشان می‌دهد که تداوم تولید در شرایط بحران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی میان دولت، صنعت و نیروی کار است. تجربه استان آذربایجان شرقی نیز حاکی از آن است که با اتکا به ظرفیت‌های صنعتی، سرمایه انسانی متخصص و مدیریت هماهنگ، می‌توان حتی در شرایط دشوار نیز مسیر بازسازی، حفظ اشتغال و تقویت تولید ملی را هموار کرد.