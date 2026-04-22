برگزاری پویش «دادگری و مهربانی»با ارائه مشاوره حقوقی رایگان در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، پویش «دادگری و مهربانی» با محوریت حمایت حقوقی از آسیب‌دیدگان جنگ رمضان برگزار می‌شود.

در این برنامه، خدمات مشاوره حقوقی به‌صورت رایگان در اختیار مراجعان قرار خواهد گرفت.

ترویج فرهنگ صلح و همیاری مردمی و ایجاد همبستگی اجتماعی از طریق کتابخانه‌ها از اهداف برگزاری این پویش است.

این رویداد در محل اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان واقع در خیابان پاسداران، ابتدای بلوار توحید برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی می‌توانند با شماره ۳۳۲۹۰۴۹۶ تماس بگیرند یا به پایگاه اطلاع‌رسانی kurdistan.iranpl.ir مراجعه کنند.