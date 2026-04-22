به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در نشست مشترک با حضور بابک فرخی رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت و سید حسین داودی سرپرست معاونت پیشگیری و خدمات پایه سلامت بیمه سلامت و جمعی از کارشناسان، روند نهاییسازی این تفاهمنامه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها از ارتقای قابل توجه مفاد آن نسبت به سال گذشته حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، پیشنویس اولیه تفاهمنامه در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ از سوی معاونت بهداشت به سازمان بیمه سلامت ارسال شده و در نسخه جدید تلاش شده است بخش قابل توجهی از چالشها و دغدغههای اجرایی برنامه پزشکی خانواده پوشش داده شود.
افزایش اعتبارات در دو سرفصل «صندوق روستایی» و «یک درصد ارزش افزوده» از مهمترین محورهای این تفاهمنامه است.
همچنین تضمین پرداخت به موقع حقوق و کارانه کارکنان نظام سلامت از جمله پزشکان، ماماها، دندانپزشکان و سایر نیروهای قراردادی، به عنوان یکی از اولویتهای اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا، ابلاغ ماهانه یک دوازدهم اعتبارات به دانشگاههای علوم پزشکی در دستور کار قرار دارد تا ضمن تأمین معیشت پرسنل، زمینه افزایش بهره وری خدمات سلامت در مناطق روستایی فراهم شود.
این تفاهمنامه علاوه بر جنبههای مالی، بر محورهای مهمی همچون ترویج خودمراقبتی، ارتقای سلامت روان، بهبود وضعیت تغذیه و اجرای برنامههای مرتبط با جمعیت تمرکز دارد و پیشبینی میشود به زودی به صورت رسمی امضا و اجرایی شود.
نظر شما