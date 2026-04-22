ساخت ۳۶ کیلومتر بزرگراه در محور زاهدان - بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، نیما رخشا ظهر چهارشنبه از ساخت ۳۶ کیلومتر باقی‌مانده بزرگراه در محور زاهدان- بیرجند خبر داد و گفت: تکمیل این پروژه تاثیرات مثبتی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی جنوب شرق خواهد داشت.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه با وجود چالش‌ها و جنگ پروژه ساخت بزرگراه زاهدان-بیرجند با شتاب قابل توجهی در حال پیشرفت است، افزود: این امر نشان‌دهنده عزم راسخ مسئولان و پیمانکاران برای تحقق اهداف توسعه‌ای است.

وی تصریح کرد: در مجموع طول کلی محور زاهدان - بیرجند در حوزه استحفاظی این استان ۲۱۱ کیلومتر است که تاکنون ۱۷۵ کیلومتر آن به بزرگراه تبدیل شده است و مابقی مسیر نیز در حال ساخت است.

رخشا رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار سیستان و بلوچستان را در گرو توسعه و بهسازی راه‌ها و ارتباط آن با دیگر استانهای کشور ذکر کرد ادامه داد: بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی و بار کشور از بندر چابهار به سایر نقاط کشور توزیع می‌شود که ترانزیت بین‌المللی را در این منطقه رقم می‌زند اما راههای استان در تراز این میزان ترانزیت نیست و برای تسهیل در تجارت و افزایش ایمنی سفر توسعه شبکه بزرگراهی استان حائز اهمیت است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در چند سال اخیر ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه در مسیر زاهدان - بیرجند به بهره برداری رسیده است، گفت: این اداره کل با وجود همه مشکلات ساخت پروژه‌های بزرگراهی را به طور ویژه در دستور کار قرار داده است که این خود گواهی است بر عزم و اراده استانی برای ایجاد تحول در زیرساخت‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای این خطه است.