عاملان ایجاد رعب و وحشت در زابل طی کمترین زمان به دست قانون سپرده شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ویدئویی از رفتارهای خشونت‌آمیز و ایجاد ناامنی در یکی از دفاتر قضایی شهرستان زابل، رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ضمن ورود مستقیم به موضوع، دستورات ویژه‌ای را جهت برخورد قاطع و فوری با خاطیان صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد، ضمن ابراز تأسف از جریحه‌دار شدن عواطف عمومی در پی این اقدام هنجارشکانه، بیان کرد: امنیت و آرامش روانی مردم، خط قرمز غیرقابل تغییر دستگاه قضایی است و با هر فرد یا افرادی که بخواهند با رفتارهای وحشیانه و ایجاد رعب و وحشت، نظم جامعه را مختل کنند، با اشد مجازات قانونی برخورد خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: بلافاصله پس از رویت گزارش‌ها، دستورات لازم به مهدی شمس‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان صادر شد تا با نظارت مستقیم بر عملکرد ضابطین، روند شناسایی و بازداشت این افراد تسریع شود. همچنین در گفتگو با ایرج جهانتیغ دادستان زابل، تأکید گردید که پرونده این افراد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام موحدی‌راد با اشاره به اینکه اختلافات خانوادگی مجوزی برای عربده‌کشی و ایجاد ناامنی در اماکن عمومی نیست، تصریح کرد: عدلیه در صیانت از حقوق شهروندی با هیچ‌کس تعارف ندارد. عامل این حرکت ناشایست و همدستان وی بدانند که از چنگال قانون راه گریزی ندارند و به‌زودی مجازات پشیمان‌کننده‌ای در انتظار آن‌ها خواهد بود.