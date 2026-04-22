محمد حسن محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از نصب و راه‌اندازی دو دستگاه پیشرفته سی‌تی اسکن مولتی اسلایس در بیمارستان‌های خاتم‌الانبیا (ص) زاهدان و رازی سراوان خبر داد. این دستگاه‌ها که از شرکت‌های معتبر بین‌المللی تأمین شده‌اند، نقش مهمی در تسریع و دقت تشخیص بیماری‌ها ایفا خواهند کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: دستگاه سی‌تی اسکن بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) در مراحل نهایی دریافت مجوز قرار دارد و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین دستگاه دوم در بیمارستان رازی سراوان به صورت مستقل نصب شده و تنها منتظر ارسال کد شرکت مربوطه است.

وی بیان کرد: با راه‌اندازی این دو دستگاه، ظرفیت تصویربرداری پیشرفته در جنوب و شمال استان به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

محمدی ابراز داشت: علاوه بر این، پیشرفته‌ترین دستگاه شتاب‌دهنده خطی برای درمان بیماران سرطانی در استان نصب شده است. این دستگاه که یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های درمان سرطان در کشور محسوب می‌شود، مراحل نهایی کالیبراسیون و تأیید سازمان انرژی اتمی را طی می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ابراز امیدواری کرد که به زودی فرآیند درمان بیماران سرطانی با این دستگاه آغاز شود و گامی بلند در کاهش نیاز به اعزام بیماران به استان‌های همجوار برداشته شود.