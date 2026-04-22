کشف ۱۲۴ کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس سیستان و بلوچستان

سردار علیرضا دلیری در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ماموران یگان های تکاوری عمار استان برابر اخبار واصله مبنی بر اینکه سوداگران مرگ قصد انتقال مقادیری مواد مخدر از شهرستان تفتان به عمق کشور را دارند، به محل اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران تکاوری درمحور مواصلاتی خاش به زاهدان موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی تریلی کشنده حامل موادمخدر شدند و در یک عملیات موفق خودرو را متوقف و در بررسی از این خودرو مقدار ۱۲۴ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه‌ای جاساز شده بود را کشف کردند.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو تریلی توقیف، یک نفر سوداگر مرگ دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.