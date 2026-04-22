جشن «ایراندخت» در زاهدان برگزار می شود

فاطمه انصاریان در گفت و گو با خبرنگار مهر، از برگزاری آیین بزرگداشت روز دختر در زاهدان خبر داد.
مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی گفت: به مناسبت روز دختر جمعی از ارگانها و نهادهای مردمی شهر زاهدان برنامهای ویژه تدارک دیدهاند.
وی ادامه داد: این برنامه روز پنجشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ با حضور پرشور خانوادهها و دختران شهر زاهدان در محل تجمع خیابان دانشجو برگزار میشود.
انصاریان بیان کرد: آغاز مراسم با رژه یگانهای دختران محلات و بسیجیان خواهد بود که از ساعت ۱۸:۳۰ بهصورت خودرویی و یگانهای پیاده انجام میگیرد.
وی افزود: پس از پایان رژه، برنامه رسمی از ساعت ۲۰:۰۰ آغاز میشود؛ همچنین خوانندگان مطرح کشور بهعنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور خواهد داشت.
مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این آیین با پخش زنده از شبکه استانی و شبکه ملی تا ساعت ۲۲:۰۰ ادامه دارد و خانوادهها میتوانند همراه با دختران خود در این فضای جشن و تجمع شرکت کنند.
وی تاکید کرد: همه مراحل طراحی و اجرای این برنامه توسط دختران انجام میشود و هدف آن، بزرگداشت مقام آنان و نمایش توانمندیهای نسل جوان است.
