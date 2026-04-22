آمادگی ۹۶ هتل در نجف، کربلا و کاظمین برای اسکان زائران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ساغرچی، مسئول دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق با بیان اینکه مردم عراق و همچنین شرکت‌های خدمات‌رسان به زائران بی‌صبرانه از حضور زائران ایرانی استقبال می‌کنند، گفت: در حال حاضر کاروان‌های عتبات به صورت زمینی از مرزهای مهران و شلمچه وارد عراق می‌شوند و تنوع لازم را در بسته‌های سفر شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه طی ۱۰ روز گذشته ۱۵ کاروان با تعداد ۶۰۰ نفر وارد عراق شده‌اند، گفت: این زائران ایرانی از خدمات کامل اجرایی همانند اسکان، تغذیه، تدارکات و حمل‌ونقل بهره‌مند شده‌اند و در حال حاضر نیز ۲۴۰ زائر ایرانی در حال زیارت در عتبات عالیات هستند.

ساغرچی با اشاره به خدمات اجرایی گفت: ۳۶ هتل در کربلا، ۴۰ هتل در نجف و ۲۰ هتل در کاظمین مورد تأیید ما برای اجاره است و در زمان‌های مختلف، شرکت‌های مجری مطابق تعداد زائران از آن استفاده می‌کنند. در حال حاضر ۲ هتل در نجف و ۲ هتل در کربلا خدمات ارائه می‌دهند.

وی افزود: خدمات تغذیه‌ای نیز تحت نظارت انجام می‌گیرد و این روند به صورت کاملاً بهداشتی است؛ خدمات حمل‌ونقل نیز مورد توجه و تأیید سازمان حج و زیارت قرار دارد.

مسئول دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق تصریح کرد: ما توانایی خدمت‌رسانی به ۱۵۰۰ کاروان را داریم که در صورت راه‌اندازی اعزام‌ها به صورت هوایی، قطعاً بر تعداد زائران ایرانی افزوده می‌شود.

وی افزود: ما در روزهای جنگ تحمیلی و کاهش سفرها، اعزام‌های عتبات را تعطیل نکردیم و با آمادگی کامل به فعالیت ادامه دادیم.

ساغرچی درباره آمادگی برای اعزام‌های زمینی حجاج از عراق به پایانه مرزی عرعر عربستان گفت: تمامی رایزنی‌ها و تفاهمات لازم برای ورود حجاج ایرانی از مرزهای مهران و شلمچه اندیشیده شده است و مسئولان عراقی استقبال خوبی از خدمت‌رسانی در این حوزه کرده‌اند؛ ضمن اینکه از اتوبوس‌های باکیفیت برای اعزام حجاج از مرزهای مهران و شلمچه به مرز عرعر بهره می‌گیریم.