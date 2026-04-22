کشف ۴۳ کیلوگرم غوزه خشخاش و انهدام یک حلقه تولید تریاک در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از اجرای یک عملیات موفق میدانی توسط مأموران پلیس اطلاعات این شهرستان خبر داد.

به گفته آقای عربی، در این عملیات مقدار قابل توجهی غوزه (گرز) خشخاش بالغ و آماده برای فرآیند تیغ‌زنی (شیره‌گیری) شناسایی و کشف شد.

این مقام انتظامی تأکید کرد که در این اقدام پلیسی، حدود سه هزار غوزه خشخاش با وزن تقریبی ۴۳ کیلوگرم جمع‌آوری و ضبط شده است. این مواد در فرآیند غیرقانونی تولید تریاک به کار می‌روند.

سرهنگ عربی با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر از اولویت‌های اصلی مأموریت‌های پلیس در شهرستان پیشوا است، تصریح کرد: برخورد قاطع با هرگونه فعالیت مرتبط با تولید و توزیع مواد مخدر با جدیت، برنامه‌ریزی و استمرار دنبال خواهد شد.

او افزود که پلیس اجازه نخواهد داد چرخه تولید و عرضه این مواد خانمان‌سوز در شهرستان فعال بماند.