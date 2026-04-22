به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نشست تخصصی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، امروز با حضور معاون علمی رئیسجمهور، معاونین او، رییس و اعضای کمیسیون آموزش، نمایندگانی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه، ابعاد آسیبهای وارده به زیرساختهای علمی و فناوری در جریان حملات اخیر (جنگ رمضان) و راهکارهای بازسازی و تقویت زیستبوم دانشبنیان مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در این نشست، ضمن تشریح آسیبها و خسارتهای واردشده در جنگ رمضان، به آخرین وضعیت زیرساختهای حیاتی فناوری در حوزههای نوظهور و هوش مصنوعی اشاره کرد. همچنین در ادامه، جزئیات برنامههای معاونت علمی در خصوص جبران خسارتهای وارده، تجهیز و ارتقای زیرساختها ارائه گردید.
اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، با ارائه گزارشی جامع به تبیین مأموریتها و چشماندازهای کلان معاونت پرداخت. وی ضمن تشریح اهم اقدامات صورتگرفته جهت تحقق اهداف توسعهای، بر نقش محوری معاونت در حفظ اقتدار فناورانه کشور تأکید کرد. وی به تشریح برنامههای حمایتی معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناوری نیز پرداخت.
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی ماهیت «جنگ رمضان» به عنوان یک جنگ تمامعیار در حوزه علم و فناوری بود. شرکتکنندگان در این نشست با تأکید بر اینکه دشمن متخاصم با آگاهی از قدرت نرم و زیرساختهای علمی ایران، این حوزهها را هدف قرار دادهاند، آسیبهای وارده به زیرساختهای فناوری در حین این حملات تجاوزکارانه را بررسی کردند.
معاونت علمی در ادامه، گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده برای جبران خسارتهای ناشی از جنگهای اخیر (جنگ ۱۲ روزه و رمضان) ارائه کرد. همچنین راهبردها و سیاستگذاریهای نوین این معاونت برای عبور از چالشهای دوران پساجنگ و تبدیل تهدیدها به فرصتهایی برای جهش علمی مورد واکاوی قرار گرفت.
همافزایی دستگاههای اجرایی برای احیای کسبوکارهای دانشبنیان
در ادامه، نمایندگان وزارت صمت با ارائه دادههای آماری، وضعیت خسارات وارده به شرکتهای دانشبنیان و بنگاههای اقتصادی را تشریح کردند. در این بخش، سازوکارهای حمایتی و نحوه تخصیص اعتبارات لازم جهت جبران آسیبهای وارده به شرکتهای فناور به تفصیل بررسی شد.
طبق گزارش ارایه شده توسط وزارت صمت تا این لحظه بر اساس گزارشات ارسال شده، بیش از دو هزار واحد صنعتی-صنفی در جریان «جنگ رمضان» آسیب دیدهاند که از این تعداد ۶۰ واحد آنها شرکتهای دانشبنیان هستند. از کل واحدهای تولیدی آسیب دیده حدود ۴۸۰ واحد نیاز به بازسازی کامل دارد که طبق توافق صورت گرفته با معاونت علمی، قرار است در این واحدها بر اساس آمایش صنعتی و ارتقا تکنولوژی و بهره وری نوسازی این واحدها با همکاری شرکتهای دانش بنیان انجام شود.
همچنین، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین وضعیت بازار اشتغال در شرایط فعلی پرداخت و گزارش تحلیلی خود را از تأثیرات تحمیلی جنگ بر نیروی کار متخصص و راهکارهای حفظ و توسعه اشتغال دانشمحور ارائه کرد.
اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این جلسه، ضمن قدردانی از اقدامات جهادی و مؤثر معاونت علمی در حین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و همچنین برنامهریزیهای این نهاد برای تجهیز و توسعه پایدار زیرساختهای علمی و فناوری کشور در دوران پس از جنگ، اذعان داشتند که معاونت علمی یکی از فعالترین و پیشروترین نهادها در فرآیند بازسازی و جبران آسیبهای وارد آمده در جریان هر دو جنگ اخیر بوده است.
در ادامه این نشست، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: نگرانی جدی در خصوص وضعیت صنایع هوش مصنوعی و شرکتهای دانشبنیان وجود ندارد و بخش قابل توجهی از آسیبهای وارده، از جمله وضعیت شرکتهای تخریبشده و نیروهای بیکار، قابل جبران است.
رئیس کمیسیون آموزش در پایان به وضعیت اشتغال پرداخت و خاطرنشان کرد: در این نشست، وضعیت تعدادی از واحدها و مجموعه تولیدی و دانشبنیان که از جنگ آسیب دیدهاند، بهویژه در ابعاد اشتغال، بیمه و قرارداد نیروها، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. همچنین، مشکلات و موانع پیش روی برخی مشاغل فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، پلتفرمهای فروش آنلاین و فریلنسر نیز مطرح شد که نیازمند تعیین تکلیف قانونی و ارائه حمایتهای لازم است.
