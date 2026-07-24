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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

۳۰ درصد از صنایع آسیب‌دیده در جنگ به خط تولید برگشتند

۳۰ درصد از صنایع آسیب‌دیده در جنگ به خط تولید برگشتند

جویبار - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس میزان خسارت‌های ناشی از جنگ را بر واحد را ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ۳۰ درصد از واحدهای آسیب‌دیده فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه شامگاه جمعه در نشست با تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی شهرستان جویبار اظهار کرد: شرایط اقتصادی پس از جنگ و خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف تولید، بازنگری در برخی بخش‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را ضروری کرده است.

وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی‌های کارشناسی اولیه را انجام داده و با ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت، فرآیند رسیدگی به پیشنهادهای جدید در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

زنگنه با بیان اینکه صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، فولادی و همچنین حوزه گردشگری بیشترین آسیب را از جنگ متحمل شده‌اند، گفت: دولت و مجلس با پیش‌بینی بسته‌های حمایتی، تسهیلات مالی و سایر مشوق‌ها، روند احیای این واحدها را دنبال می‌کنند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس میزان خسارت‌های ناشی از جنگ را حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تاکنون بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از واحدهای آسیب‌دیده فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و بازسازی سایر واحدها نیز با سرعت در حال انجام است.

وی تصریح کرد: حمایت از بخش تولید، تأمین منابع لازم برای جبران خسارت‌ها، کنترل تبعات تورمی و تقویت توان اقتصادی واحدهای آسیب‌دیده از مهم‌ترین محورهایی است که در اصلاحات احتمالی بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6897896

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