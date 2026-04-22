ترکیه: تل آویو باید بابت جنایاتش در فلسطین بازخواست شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای از جامعه بین‌الملل خواست برای جلوگیری از مصونیت رژیم صهیونیستی در برابر جنایاتش وارد عمل شود. این بیانیه بر لزوم محاکمه عاملان تجاوزهای مستمر در فلسطین اشغالی تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: از جامعه جهانی می‌خواهیم تضمین کند که اسرائیل به ‌دلیل تجاوزهای مستمر خود در فلسطین از مجازات در امان نماند و مسئولان این اقدامات در برابر محاکم قضایی محاکمه شوند.

وزارت خارجه ترکیه همچنین حملات تروریستی و کشتار غیرنظامیان فلسطینی توسط شهرک‌نشینان صهیونیست در نقاط مختلف کرانه باختری را به‌ شدت محکوم کرد.

منابع محلی فلسطین صبح امروز اعلام کردند که در حمله شب گذشته شهرک‌نشینان صهیونیست به شهرک بیت امرین در شمال غرب نابلس، ۸ فلسطینی عضو یک خانواده از جمله یک نوزاد شیرخواره زخمی شدند. شهرک‌نشینان قصد به آتش کشیدن منزل این خانواده را داشتند و یک خودرو را هم در این منطقه به آتش کشیدند.

از سوی دیگر گروه‌های افراطی موسوم به «هیکل» با انتشار فراخوان‌هایی، شهرک‌نشینان را به یورش به مسجد الاقصی با در دست داشتن پرچم‌های رژیم صهیونیستی به مناسب سالروز اشغال فلسطین تشویق کرده‌اند.

در همین رابطه ده‌ها شهرک‌نشین افراطی از صبح امروز با حمایت نظامیان صهیونیست، از سمت باب المغاربه به مسجد الاقصی یورش بردند.

بر اساس اعلام اداره اوقاف اسلامی در قدس اشغالی، شهرک‌نشینان پس از ورود به صحن‌های مسجد، اقدام به برگزاری گشت‌های تحریک‌آمیز کرده و در بخش شرقی مسجد آیین‌های تلمودی برگزار کردند.

گزارش‌ها حاکی است که برخی از این افراد با پوشیدن لباس‌هایی که پرچم رژیم صهیونیستی بر آن نقش بسته، در صحن‌های مسجد حضور یافته و مقابل قبه ‌الصخره شعار دادند.

همزمان، پلیس رژیم صهیونیستی محدودیت‌های شدیدی بر ورود نمازگزاران فلسطینی اعمال کرده و با توقیف کارت‌های شناسایی در ورودی‌های مسجد، کنترل‌های سختگیرانه‌ای برقرار کرده است. مسجد الاقصی همواره به‌ جز روزهای جمعه و شنبه، شاهد یورش‌های مکرر شهرک‌نشینان و نظامیان اشغالگر صهیونیستی است؛ اقداماتی که در راستای تثبیت کنترل و اعمال تغییرات تدریجی در وضعیت این مسجد انجام می‌گیرد.