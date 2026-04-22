۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

روسیه: اظهارات نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران غیرقابل قبول است

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهارات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته‌ای ایران را غیرقابل قبول و تحریف حقایق تاریخی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه این رژیم تهدید هولوکاست هسته‌ای از سوی ایران را از بین برده، غیرقابل قبول خواند.

وی، اظهارات نتانیاهو درباره برنامه هسته ای ایران را تحریف حقایق تاریخی توصیف کرد.

رژیم صهیونیستی در حالی با تحریف حقایق قصد دارد تا با ایجاد ایران‌هراسی خود را از انزوای تاریخی نجات دهد که گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی، ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تایید می کند.

علاوه بر گزارش های آژانس، فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر ممنوعیت تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی مهمترین سند دروغ بودن ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 6807921

    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      اسرائیل رو که همه می شناسندبا ایران مشکل داره این حرفها رو‌میزنه وحقیقت هم نداره
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      اسرائیل به طور کامل باید نابود شود و به نفع منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، جهان است و هم واجب است.
    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      آژانس شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار بوده است. اسرائیل جنایتکار در مورد سلاح هسته ای متهم است، نه مدعی
      • IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
        سئوال اینجاست که پس چرا آژانس هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی در مورد بمب اتمی رژیم صهیونیستی نمی کند، خفه خون گرفته است و سکوت اختیار کرده است.
      • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
        شورای حکام آژانس شریک جرم جنایت های رژیم صهیونیستی بوده است.
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      و این در حالی است که جهان تاوان جنایت جنگی و جنایت بشریت اسرائیل جنایتکار را می‌دهد
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      از سال 1917 تاکنون در هرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست اسرائیل جنایتکار در کار است.
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی جنایتکار در مورد سلاح هسته ای متهم است، نه مدعی
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      جهان تاوان جنایت جنگی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی جنایتکار را می‌دهد.

