به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه این رژیم تهدید هولوکاست هسته‌ای از سوی ایران را از بین برده، غیرقابل قبول خواند.

وی، اظهارات نتانیاهو درباره برنامه هسته ای ایران را تحریف حقایق تاریخی توصیف کرد.

رژیم صهیونیستی در حالی با تحریف حقایق قصد دارد تا با ایجاد ایران‌هراسی خود را از انزوای تاریخی نجات دهد که گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی، ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تایید می کند.

علاوه بر گزارش های آژانس، فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر ممنوعیت تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی مهمترین سند دروغ بودن ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی است.