اجرای طرح مزارع الگویی در شالیزارهای ساری

سید اسماعیل علوی در حاشیه نشست رونمایی از مزارع الگویی کشاورزی در ساری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید برنج کشور اظهار داشت: ساری با دارا بودن سطح گستردهای از اراضی شالیزاری، نقش تعیینکنندهای در تأمین برنج کشور دارد و بهرهگیری از شیوههای نوین کشاورزی در این منطقه یک ضرورت است.
وی با تأکید بر اینکه مزارع الگویی بستر عملی انتقال دانش به کشاورزان هستند، افزود: این مزارع بهعنوان محیطهای واقعی برای آزمون روشهای نوین کشت و مدیریت مزرعه طراحی شدهاند تا کشاورزان بتوانند بهصورت ملموس با دستاوردهای علمی آشنا شوند.
علوی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح، افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینههای تولید و بهبود کیفیت محصول نهایی است که در نهایت به سود کشاورزان و مصرفکنندگان خواهد بود.
مدیر جهاد کشاورزی ساری با اشاره به نقش تعامل بین دستگاهی در موفقیت این طرح گفت: همراهی کارشناسان، مراکز تحقیقاتی و کشاورزان پیشرو، زمینهساز توسعه یک الگوی موفق در کشاورزی منطقه خواهد شد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این طرح در فصل زراعی پیشرو خاطرنشان کرد: توسعه مزارع الگویی میتواند مسیر کشاورزی سنتی را به سمت کشاورزی دانشبنیان هدایت کند و تحول محسوسی در تولید برنج ایجاد کند.
این نشست با حضور مسئولان و جمعی از فعالان بخش کشاورزی در ساری برگزار شد.
