فرماندار تنگستان: حوزه آموزش در سطح شهرستان تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح چهارشنبه در دیدار جمعی از دانش‌آموزان دختر مدارس شهرستان تنگستان به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و گرامیداشت روز دختر، ضمن تبریک این روز فرخنده، جایگاه دختران و زنان را در پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه برجسته دانست و گفت: اعتقاد داریم که آینده هر جامعه‌ای وابسته به کیفیت آموزش و پرورش آن است و سرمایه‌گذاری در تربیت نسل نوجوان، یکی از بنیادی‌ترین گام‌ها برای ساختن فردایی روشن است.

فرماندار تنگستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، از تلاش‌ها و آرمان‌های آنان یاد کرد و افزود: الگوهای ایثار و تلاش می‌توانند برای نسل های آینده الهام‌بخش باشند.

وی همچنین بر اهمیت توجه خانواده‌ها و مسئولان به پرورش همه‌جانبه نوجوانان تأکید کرد و گفت: یک انسان موفق تنها با درس خواندن شکل نمی‌گیرد؛ بلکه حضور فعال در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هنری نیز نقش مهمی در رشد شخصیتی دارد.

فرماندار تنگستان در ادامه به برنامه‌های در دست اقدام شهرستان در حوزه آموزش و زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: پیگیری ایجاد زیرساخت‌های جدید آموزشی و افزایش فضاهای مناسب برای تحصیل، پیگیری برای فراهم‌کردن زمینه مدارس نمونه و استعدادهای درخشان در صورت فراهم بودن شرایط، توسعه و تقویت امکانات ورزشی و فرهنگی ویژه دانش‌آموزان و فراهم‌کردن بستر مشارکت مردم در فرایند توسعه شهرستان از جمله برنامه ها است.

وی تأکید کرد: بخش مهمی از پیشرفت هر منطقه را مردم رقم می‌زنند و این مشارکت ارزشمندترین سرمایه برای حرکت رو به جلو است.

در پایان این دیدار، دانش‌آموزان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل آموزشی، فرهنگی و ورزشی مطرح کردند و فرماندار نیز قول داد پیگیری‌های لازم در زمینه ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد امکانات بیشتر ادامه یابد.