چمن مصنوعی مدرسه ۱۷ شهریور شهر اهرم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر جمعه در این آئین با اشاره به اهمیت توجه به زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی اظهار داشت: ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی در مدارس، زمینه مناسبی برای افزایش نشاط، شادابی و سلامت دانش‌آموزان فراهم می‌کند و باید در مسیر توسعه این فضاها در شهرستان گام‌های بیشتری برداشته شود.

مسلم سلیمانی افزود: دانش‌آموزان سرمایه‌های آینده شهرستان هستند و فراهم‌کردن امکانات مناسب آموزشی، فرهنگی و ورزشی از اولویت‌های مدیریت شهرستان تنگستان است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های ورزشی در مدارس، علاوه بر ارتقای سرانه فضاهای ورزشی، فرصت بیشتری برای کشف و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان فراهم خواهد کرد.

این پروژه با هدف توسعه و بهسازی فضاهای ورزشی مدارس و فراهم‌کردن محیطی مناسب برای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان اجرا شده است.