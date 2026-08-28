چمن مصنوعی مدرسه ۱۷ شهریور شهر اهرم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر جمعه در این آئین با اشاره به اهمیت توجه به زیرساختهای آموزشی و ورزشی اظهار داشت: ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی در مدارس، زمینه مناسبی برای افزایش نشاط، شادابی و سلامت دانشآموزان فراهم میکند و باید در مسیر توسعه این فضاها در شهرستان گامهای بیشتری برداشته شود.
مسلم سلیمانی افزود: دانشآموزان سرمایههای آینده شهرستان هستند و فراهمکردن امکانات مناسب آموزشی، فرهنگی و ورزشی از اولویتهای مدیریت شهرستان تنگستان است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای ورزشی در مدارس، علاوه بر ارتقای سرانه فضاهای ورزشی، فرصت بیشتری برای کشف و پرورش استعدادهای ورزشی دانشآموزان فراهم خواهد کرد.
این پروژه با هدف توسعه و بهسازی فضاهای ورزشی مدارس و فراهمکردن محیطی مناسب برای فعالیتهای ورزشی دانشآموزان اجرا شده است.
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