به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست شورای توسعه و حمایت از سمن های مردم نهاد شهرستان تنگستان با تأکید بر نقش بیبدیل مردم در پیشبرد اهداف توسعهای شهرستان اظهار کرد: هرچه بیشتر از ظرفیت عظیم مردمی بهره ببریم، مدیریت و روند توسعه شهرستان نیز تقویت خواهد شد.
وی افزود: در همه زمینهها باید تلاش کنیم از توان، تخصص و دغدغهمندی مردم استفاده کنیم، چرا که توسعه بدون حضور و مشارکت مردم معنا ندارد.
سلیمانی با اشاره به فرهنگ غنی مردم تنگستان و سابقه طولانی نوعدوستی در این شهرستان گفت: روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی در میان مردم تنگستان یک ظرفیت ارزشمند و سرمایه اجتماعی بزرگ است که میتواند پشتوانهای محکم برای پیشرفت و آبادانی منطقه باشد.
وی خاطرنشان کرد: هر جا توسعهای شکل گرفته، نقش مردم پررنگ بوده و بدون مردم، توسعه پایدار محقق نخواهد شد و در همه عرصهها افراد دغدغهمند و توانمندی حضور دارند که میتوانند به ارتقای شهرستان کمک کنند و باید بستر حضور و فعالیت آنان بیش از پیش فراهم شود.
فرماندار تنگستان با تأکید بر اهمیت اقدامات فرهنگی در مسیر توسعه بیان کرد: گاهی یک کار فرهنگی میتواند تأثیری عمیقتر و ماندگارتر از یک پروژه عمرانی داشته باشد و زمانی که سطح آگاهی و دانش عمومی افزایش یابد و مشارکت مردم بالا برود، خود این مشارکت نشانه و مصداق توسعه است.
وی همچنین با اشاره به نقش مردم در شرایط مختلف افزود: مردم سرمایهای تمامنشدنی هستند و همانگونه که در عرصههای دشوار نیز مشاهده کردیم، دشمنان ممکن است به ابزار و تجهیزات تکیه کنند، اما نقطه اتکای ما همواره مردم بودهاند.
در پایان این نشست بر ضرورت حمایت از سازمانهای مردمنهاد، تقویت تعامل دستگاههای اجرایی با سمنها و فراهمسازی بستر مشارکت گستردهتر مردم در برنامههای توسعهای شهرستان تأکید شد.
بوشهر-فرماندار تنگستان بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مردمی تاکید کرد و گفت:هر جا توسعهای شکل گرفته، نقش مردم پررنگ بوده و بدون آنها، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست شورای توسعه و حمایت از سمن های مردم نهاد شهرستان تنگستان با تأکید بر نقش بیبدیل مردم در پیشبرد اهداف توسعهای شهرستان اظهار کرد: هرچه بیشتر از ظرفیت عظیم مردمی بهره ببریم، مدیریت و روند توسعه شهرستان نیز تقویت خواهد شد.
نظر شما