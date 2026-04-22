به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مقدار قطعات جوجه ریزی با هدف پرورش، کشتار و عرضه در ۲۲۰ مرغداری فعال استان بوشهر انجام شد که بدنبال آن گوشت مرغ حاصل از اواخر اردیبهشت ماه وارد چرخه مصرف می‌شود.

وی یادآور شد: پیش بینی می‌شود ۲ هزارو ۲۴۴ تن مرغ گرم در یکماه آینده به بازار عرضه شود که این مقدار علاوه بر تامین نیاز گوشت سفید مردم تمامی شهرستان‌ها به نقاط دیگر کشور همچون فارس، خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد نیز صادر می‌شود.

بحرانی با اشاره به جنگ تحمیلی و چالش‌های بوجود آمده اظهار کرد: برغم مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی اما همچنان جوجه ریزی در واحدهای مرغ گوشتی با هدف تامین کالاهای اساسی در استان بوشهر تداوم دارد.

تامین گوشت سفید و قرمز استان

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه و تورم را برای فعالیت واحدهای مرغداری گوشتی به دنبال داشت که این امر با پشتکار مرغداران در ادامه فعالیت و همچنین حمایت وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه با هدف تامین گوشت مرغ گرم برای جامعه مصرف کننده انجام شد.

بحرانی وضعیت تامین گوشت سفید و قرمز استان را مطلوب دانست و اضافه کرد: در زمان کنونی یک میلیون و ۶۰۰ هزار راس دام سبک به شکل سنتی در استان پرورش داده می‌شوند که ۶۰۰ هزار راس آن متعلق به عشایر حاضر در اراضی این استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر میزان مصرف گوشت قرمز در استان را هشت هزار تن در سال بر شمرد و بیان کرد: افزایش نرخ این کالا به فاکتورهای متعددی بستگی دارد که این دستگاه به موازات تلاش برای تامین این کالای اساسی بر کنترل نرخ آن نیز اهتمام می‌ورزد.