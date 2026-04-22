۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

۶۸۰۰ تن گوشت مرغ در قزوین تولید شد

قزوین- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه ۳.۵ میلیون جوجه‌ریزی در قزوین انجام شد از تولید ۶۸۰۰ تن گوشت مرغ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار کرد: در فروردین ماه سال جاری، استان قزوین شاهد جوجه‌ریزی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه‌ای در ۱۱۷ واحد پرورش مرغ گوشتی بود که در نتیجه آن، ۶۸۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد.

وی افزود: این میزان تولید، ۴۰ درصد بیشتر از نیاز روزانه استان بوده و مازاد آن به سایر استان‌ها ارسال شده است.

غیاثوند تاکید کرد: این موفقیت در حالی رقم خورده که استان با شرایط جنگی و تحریم‌ها روبرو بوده است، که نشان‌دهنده تلاش مضاعف تولیدکنندگان و متولیان بخش کشاورزی در حفظ و استمرار تولید است.

وی یادآور شد: این اقدام، ضمن کمک به تامین نیاز پروتئینی کشور، گامی در جهت تقویت اقتصادی استان و مقاومت در برابر فشارهای خارجی محسوب می‌شود.

