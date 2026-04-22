۶۸۰۰ تن گوشت مرغ در قزوین تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار کرد: در فروردین ماه سال جاری، استان قزوین شاهد جوجه‌ریزی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه‌ای در ۱۱۷ واحد پرورش مرغ گوشتی بود که در نتیجه آن، ۶۸۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد.

وی افزود: این میزان تولید، ۴۰ درصد بیشتر از نیاز روزانه استان بوده و مازاد آن به سایر استان‌ها ارسال شده است.

غیاثوند تاکید کرد: این موفقیت در حالی رقم خورده که استان با شرایط جنگی و تحریم‌ها روبرو بوده است، که نشان‌دهنده تلاش مضاعف تولیدکنندگان و متولیان بخش کشاورزی در حفظ و استمرار تولید است.

وی یادآور شد: این اقدام، ضمن کمک به تامین نیاز پروتئینی کشور، گامی در جهت تقویت اقتصادی استان و مقاومت در برابر فشارهای خارجی محسوب می‌شود.