ظرفیت بالای سراوان در تولید گیاهان دارویی؛ بستری برای توسعه اقتصادی

ایرج رستم‌زهی به خبرنگار مهر گفت: استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و آب‌وهوایی، خاستگاه رویش انواع گیاهان دارویی به‌ویژه گونه‌های کمیاب است و در شهرستان سراوان نیز گیاهان ارزشمندی به‌صورت خودرو رشد می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان ادامه داد: گز، پنیر باد، بنه، کنار، بادام کوهی، الئورا، مریم‌گلی، کلپوره، گون، پونه، استبرق (درخت مسواک سنتی)، مارموتک، درنه، زیره سیاه، گلدر، خارشتر و خاکشیر از جمله گونه‌های دارویی هستند که در این منطقه به‌صورت طبیعی می‌رویند و تنوع زیستی کم‌نظیری را در شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه افزود: در کنار گونه‌های خودرو، برخی گیاهان دارویی نیز به‌صورت زراعی در مناطق مختلف کشت می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به حنا، چای ترش، انواع ارقام کنار، زیره سبز، شنبلیله، گلرنگ، گل محمدی و پاپایا اشاره کرد.

رستم زهی بیان کرد: با وجود محدودیت منابع آبی در منطقه، توسعه کشت گیاهان دارویی کم‌آب‌بر به‌ویژه در مناطق بم‌پشت سراوان در دستور کار قرار گرفته و کشت دیم محصولاتی همچون چای ترش، سیر، گل محمدی و گلرنگ با استقبال کشاورزان مواجه شده است.

وی با بیان اینکه منطقه بم‌پشت سراوان بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی را دارد، گفت: شرایط اقلیمی این منطقه برای تولید این محصولات بسیار مناسب است و جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند برای فعالیت در این حوزه استقبال می‌کند.

وی افزود: سراوان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید و فرآوری گیاهان دارویی را دارد و جهاد کشاورزی در تمامی مراحل از تأمین بذر و ارائه آموزش‌های تخصصی تا بازاریابی و صادرات در کنار کشاورزان و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان همچنین به یکی از گیاهان بومی و کمتر شناخته‌شده منطقه اشاره کرد و گفت: گیاه «داز» از گونه‌های ارزشمند بومی است که می‌توان از آن محصولات متنوع کشاورزی و دارویی تولید کرد و زمینه ایجاد زنجیره‌های اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم ساخت.

وی تأکید کرد: توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی می‌تواند ضمن ایجاد درآمد برای خانوارهای روستایی، جایگزین مناسبی برای کشت محصولات پرمصرف آب باشد.

رستم‌زهی در پایان با اشاره به اهمیت صادرات گیاهان دارویی گفت: بازاریابی این محصولات در سطح ملی و بین‌المللی در حال پیگیری است و با توجه به وجود بیش از ۲ هزار گونه گیاه دارویی قابل شناسایی در منطقه، فرآوری، بسته‌بندی و برندسازی آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در تحول اقتصادی سیستان و بلوچستان و به‌ویژه شهرستان سراوان ایفا کند.