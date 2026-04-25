۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

آغاز انتقال نهال‌های کشت‌بافتی خرمای مجول در منطقه بلوچستان

زاهدان - رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، از آغاز عملیات انتقال نهال‌های کشت‌بافتی خرمای رقم «مجول» از گلخانه به زمین اصلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد میری، از آغاز عملیات انتقال نهال‌های کشت‌بافتی خرمای رقم «مجول» از گلخانه به زمین اصلی خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت و پایداری نخلستان‌های استان عنوان کرد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، با بیان اینکه خرمای مجول یکی از مهم‌ترین و بازارپسندترین ارقام خرمای جهان است، گفت: این رقم به‌دلیل صادراتی بودن، ماندگاری بالا، ظاهر جذاب و سازگاری با شرایط خشک و نیمه‌خشک، برای نخلستان‌های کشور یک مزیت جدی محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: پروژه تکثیر نهال خرمای مجول از طریق کشت بافت، از پنج سال پیش با حمایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشور در این مرکز آغاز شده است.

وی گفت: نهال‌ها پس از خروج از شیشه، انتقال به گلدان و طی مراحل سازگاری در گلخانه، به‌همراه انجام اصالت‌سنجی ژنتیکی، اکنون وارد مرحله کشت در زمین اصلی شده‌اند.

میری تأکید کرد: تولید فناورانه نهال خرمای کشت‌بافتی مجول از اولویت‌های اصلی مرکز تحقیقات است و این روند با جدیت در حال انجام می‌باشد.

وی همچنین اعلام کرد: تا پایان سال جاری بیش از هزار اصله نهال بین نخلکاران استان توزیع خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان گفت: ظرفیت تولید سالانه بیش از پنج‌هزار اصله نهال خرمای مجول در مرکز تحقیقات بلوچستان، نقشی مهم در جایگزینی ارقام کم‌بازده با این رقم باارزش داشته و در تبدیل باغات درجه سه به باغات درجه یک بسیار مؤثر است.

میری افزود: این اقدام موجب افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات خرما، پایداری باغات و بهبود وضعیت اقتصادی نخلکاران استان خواهد شد.

    پربازدیدها

