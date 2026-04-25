به گزارش خبرگزاری مهر، خالد میری، از آغاز عملیات انتقال نهال‌های کشت‌بافتی خرمای رقم «مجول» از گلخانه به زمین اصلی خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت و پایداری نخلستان‌های استان عنوان کرد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، با بیان اینکه خرمای مجول یکی از مهم‌ترین و بازارپسندترین ارقام خرمای جهان است، گفت: این رقم به‌دلیل صادراتی بودن، ماندگاری بالا، ظاهر جذاب و سازگاری با شرایط خشک و نیمه‌خشک، برای نخلستان‌های کشور یک مزیت جدی محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: پروژه تکثیر نهال خرمای مجول از طریق کشت بافت، از پنج سال پیش با حمایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشور در این مرکز آغاز شده است.

وی گفت: نهال‌ها پس از خروج از شیشه، انتقال به گلدان و طی مراحل سازگاری در گلخانه، به‌همراه انجام اصالت‌سنجی ژنتیکی، اکنون وارد مرحله کشت در زمین اصلی شده‌اند.

میری تأکید کرد: تولید فناورانه نهال خرمای کشت‌بافتی مجول از اولویت‌های اصلی مرکز تحقیقات است و این روند با جدیت در حال انجام می‌باشد.

وی همچنین اعلام کرد: تا پایان سال جاری بیش از هزار اصله نهال بین نخلکاران استان توزیع خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان گفت: ظرفیت تولید سالانه بیش از پنج‌هزار اصله نهال خرمای مجول در مرکز تحقیقات بلوچستان، نقشی مهم در جایگزینی ارقام کم‌بازده با این رقم باارزش داشته و در تبدیل باغات درجه سه به باغات درجه یک بسیار مؤثر است.

میری افزود: این اقدام موجب افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات خرما، پایداری باغات و بهبود وضعیت اقتصادی نخلکاران استان خواهد شد.