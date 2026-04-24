۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

دشمن به دنبال بلعیدن ایران است

سراوان -امام‌جمعه سراوان گفت: دشمن می‌خواهد ایران را ببلعد؛ به دنبال نفت و معادن ماست و نمی‌خواهد کشور مستقل و قدرتمندی با مردمی آزاده در این منطقه باشد. اما خدای متعال چیزهایی اضافه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مجتبی بامری در خطبه های این هفته نماز جمعه سراوان گفت: دشمن تصور می‌کند با شهادت فرماندهان و القای یأس می‌تواند اراده ملت ایران را متزلزل کند، اما غافل از اینکه هر قطره خون شهید، ملت را مبعوث و سنت‌های الهی را به نمایش می‌گذارد.

امام‌جمعه سراوان خاطرنشان کرد: دشمن می‌خواهد ایران را ببلعد؛ به دنبال نفت و معادن ماست و نمی‌خواهد کشور مستقل و قدرتمندی با مردمی آزاده در این منطقه باشد. اما خدای متعال چیزهایی اضافه می‌کند.

وی ابراز داشت: امروز تنگه هرمز با قدرت نیروی دریایی سپاه مدیریت می‌شود و به نقطه عطف قدرت ملی تبدیل شده است.

بامری اظهار داشت: دشمن که سیلی خورده و هیبت شکسته‌اش را دیده، روزانه ده‌ها دروغ توسط رئیس‌جمهور آمریکا در فضای رسانه‌ای منتشر می‌کند تا وحدت و امید ملت قهرمان ایران را متزلزل کند.

