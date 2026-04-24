دشمن به دنبال بلعیدن ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه های این هفته نماز جمعه سراوان گفت: دشمن تصور میکند با شهادت فرماندهان و القای یأس میتواند اراده ملت ایران را متزلزل کند، اما غافل از اینکه هر قطره خون شهید، ملت را مبعوث و سنتهای الهی را به نمایش میگذارد.
امامجمعه سراوان خاطرنشان کرد: دشمن میخواهد ایران را ببلعد؛ به دنبال نفت و معادن ماست و نمیخواهد کشور مستقل و قدرتمندی با مردمی آزاده در این منطقه باشد. اما خدای متعال چیزهایی اضافه میکند.
وی ابراز داشت: امروز تنگه هرمز با قدرت نیروی دریایی سپاه مدیریت میشود و به نقطه عطف قدرت ملی تبدیل شده است.
بامری اظهار داشت: دشمن که سیلی خورده و هیبت شکستهاش را دیده، روزانه دهها دروغ توسط رئیسجمهور آمریکا در فضای رسانهای منتشر میکند تا وحدت و امید ملت قهرمان ایران را متزلزل کند.
نظر شما