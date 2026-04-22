۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

درخشش ۱۰ کودک کانونی در نمایشگاه بین‌المللی نقاشی بلغارستان

اعضای کودک و نوجوان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری موفق به دریافت نشان و دیپلم افتخار در بیست‌ و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نقاشی «نوازاگورا» سال ۲۰۲۵ کشور بلغارستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در این نمایشگاه، سلن آرامی ۹ ساله از کانون اهواز استان خوزستان موفق به دریافت نشان خورشید نوازاگورا و دیپلم افتخار شد.

همچنین ۹ کودک و نوجوان دیگر عضو مراکز کانون پرورش فکری نیز شامل کیمیا موسوی ۱۵ ساله از کانون تبریز استان آذربایجان شرقی، حدیث سلیمی ۱۵ ساله از مرکز شماره ۳ کانون اردبیل، کارن محمدی ۷ ساله از مرکز شماره ۲ کانون اصفهان، آیلین چنگوایی ۱۱ ساله از مرکز بهبهان کانون استان خوزستان، آریا بهادری ۱۱ ساله از مرکز شماره ۲ صفاشهر کانون استان فارس، آتنا امیریان ۱۴ ساله از مرکز شماره ۳ کانون استان کرمانشاه، متینا خاطری ۱۴ ساله از فرهنگ‌سرای آفرینش استان کرمانشاه، مهدیا بدیع ۱۵ ساله از مرکز شماره ۲ کانون گنبد کاووس استان گرگان و محمدحسین همتی ۹ ساله از مرکز شماره ۴ کانون استان یزد موفق به کسب دیپلم افتخار در این نمایشگاه بین‌المللی شدند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۱۵ اثر در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نقاشی نوازاگورا کشور بلغارستان سال ۲۰۲۵ شرکت کرده بود.

آزاده فضلی

