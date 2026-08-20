به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که پیش از حملات هوایی اسرائیل به پایگاه هوایی «ابو الظهور» در ادلب سوریه و همچنین هنگام انجام این حملات، هیچ هیئت نظامی ترکیه‌ای در این پایگاه حضور نداشته است.

این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: اسرائیل باید حملات بی‌پروای خود را متوقف کند و برای برقراری صلح و ثبات در سوریه و منطقه به قوانین بین‌المللی پایبند باشد.

وزارت دفاع ترکیه، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را غیر قابل قبول خواند و افزود: ما قاطعانه به تلاش‌ها و مشارکت‌های خود برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و دستیابی به محیطی پایدار و امن ادامه خواهیم داد.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است که آنکارا همچنان به حمایت از تلاش‌های سوریه برای توسعه توانایی‌ها و زیرساخت‌های نظامی خود ادامه خواهد داد.

رژیم صهیونیستی بامداد سه شنبه فرودگاه ابو الظهور در استان ادلب در شمال سوریه را هدف حمله قرار داد.

دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از گذشت ۲۴ ساعت مسئولیت این حمله هوایی را برعهده گرفت و مدعی شد که این کار برای جلوگیری از اقدام ترکیه برای نصب تجهیزات نظامی در این فرودگاه انجام شده است، ادعایی که ساعاتی پس از آن دفتر ریاست جمهوری ترکیه آن را رد کرد.