۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

مجمع نمایندگان گیلان: سپاه پاسداران میراث‌دار آرمان‌های انقلاب است

مجمع نمایندگان گیلان: سپاه پاسداران میراث‌دار آرمان‌های انقلاب است

رشت - مجمع نمایندگان استان گیلان در پیام تبریک به مناسبت دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران این نهاد را میراث دار آرمان‌های های انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان گیلان به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یادآور اندیشه‌ای ژرف، تدبیری الهی و دوراندیشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در تثبیت پایه‌های عزت و امنیت ایران اسلامی است. این نهاد الهی، با هدایت‌های داهیانه رهبر شهید امام خامنه‌ای و حمایت‌های مؤثر امام مجتبی خامنه‌ای، با ایمان، بصیرت و روحیه‌ای برخاسته از عشق به میهن و انقلاب، در همه صحنه‌های دفاع، سازندگی و خدمت‌رسانی نقشی درخشان و بی‌بدیل ایفا کرده است.

سپاه پاسداران، میراث‌دار آرمان‌های انقلاب و تبلور ایثار، فداکاری و مجاهدت مردانی غیور است که جان خود را در راه حفظ استقلال، امنیت و آرامش مردم فدای می‌کنند و همچون دژی استوار، پاسدار ارزش‌ها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی‌اند.

مجمع نمایندگان استان گیلان ضمن گرامیداشت این مناسبت پرافتخار، از خدمات صادقانه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر فرماندهان، پاسداران و بسیجیان سرافراز که با روحیه جهادی در عرصه‌های مختلف دفاعی، عمرانی، امدادی و اجتماعی حضوری مؤثر دارند، تقدیر و تشکر به‌عمل می‌آورد و از درگاه خداوند متعال برای سربازان ولایت، عزت، سلامت و توفیقات روزافزون مسألت دارد.

