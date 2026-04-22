به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان گیلان به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یادآور اندیشه‌ای ژرف، تدبیری الهی و دوراندیشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در تثبیت پایه‌های عزت و امنیت ایران اسلامی است. این نهاد الهی، با هدایت‌های داهیانه رهبر شهید امام خامنه‌ای و حمایت‌های مؤثر امام مجتبی خامنه‌ای، با ایمان، بصیرت و روحیه‌ای برخاسته از عشق به میهن و انقلاب، در همه صحنه‌های دفاع، سازندگی و خدمت‌رسانی نقشی درخشان و بی‌بدیل ایفا کرده است.

سپاه پاسداران، میراث‌دار آرمان‌های انقلاب و تبلور ایثار، فداکاری و مجاهدت مردانی غیور است که جان خود را در راه حفظ استقلال، امنیت و آرامش مردم فدای می‌کنند و همچون دژی استوار، پاسدار ارزش‌ها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی‌اند.

مجمع نمایندگان استان گیلان ضمن گرامیداشت این مناسبت پرافتخار، از خدمات صادقانه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر فرماندهان، پاسداران و بسیجیان سرافراز که با روحیه جهادی در عرصه‌های مختلف دفاعی، عمرانی، امدادی و اجتماعی حضوری مؤثر دارند، تقدیر و تشکر به‌عمل می‌آورد و از درگاه خداوند متعال برای سربازان ولایت، عزت، سلامت و توفیقات روزافزون مسألت دارد.