سپاه همدان؛ نقش آفرینی بزرگ در ۸ سال دفاع مقدس

سید علی مساوات در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع ایجاد نیروی منسجم و دارای اساس نامه از سوی مسئولان و دولتمردان مطرح شد، اظهار کرد: در تاریخ ۲ اسفند سال ۵۷ عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت از شکل گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد اما واقعیت این بود که سپاه زودتر از این تاریخ و در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته بود.

وی با بیان اینکه اعضای سپاه پیش از اعلام شکل گیری این نهاد، در مساجد، اماکن دولتی، پادگان ها، کاخ ها و مراکز حساس حضور داشتند، ادامه داد: تا زمان اعلام شکل گیری سپاه از سوی عباس امیر انتظام چند گروه با عنوان سپاه پاسداران فعالیت داشتند اما شورای انقلاب تصمیم گرفت که نیروهای مسلح مردمی با اسم «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» فعالیت داشته باشند.

پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در همدان از تشکیل اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: این شورا از نیروهای سپاهی مستقر در چهار منطقه تهران و دوازده نفر بودند.

وی اضافه کرد: عباس زمانی، جواد منصوری، عباس دوزدوزانی، محمد منتظری، یوسف کلاهدوز، محمد کاظم موسوی بجنوردی، مرتضی الویری، محمد بروجردی، محسن رضایی، محسن رفیق دوست و علی دانش منفرد اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران بودند و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از طرف شورای انقلاب حضور داشت.

مساوات با اشاره به اینکه جواد منصوری، عباس زمانی و محمد کاظم موسوی بجنوردی نامزد فرماندهی سپاه پاسداران بودند، ادامه داد: با آرای اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران، جواد منصوری نخستین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ احکام اعضای شورای فرماندهی سپاه ابلاغ شد.

وی در ادامه درخصوص تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان همدان با بیان خاطراتی از سردار شهید حاج حسین همدانی پرداخت و گفت: سردار همدانی در خاطرات خود عنوان کرده که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ساختمان پیشاهنگی همدان گروهی تشکیل و هسته اولیه‌ سپاه همدان ایجاد شد.

پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در همدان با اشاره به اینکه نخستین فرمانده سپاه همدان حسین کوشش بود، ادامه داد: شورای سپاه و مسئولان اولیه هسته سپاه همدان از جواد معطری، همایونی، محمدرضا فراهانی، مرضیه حدیدچی (دباغ) ، محمد سماوات، احمد قشمی و نیکومنظر تشکیل می‌شدند.

وی با اشاره به اینکه مرضیه حدیدچی (دباغ) دومین فرمانده و سرپرستی سپاه همدان بود، افزود: خانم دباغ از شیرزنان انقلابی بود که مبارزات گسترده‌ای قبل از پیروزی انقلاب داشت و در شرایط سخت ابتدای انقلاب با وجود فعالیت سازمان مجاهدین، کمونیست‌ها و ... سپاه را به خوبی اداره می‌کرد.

مساوات با اشاره به اینکه شهید همدانی از سوی حاج محمد سماوات به سپاه وارد شد، افزود: در روزهای ابتدایی تشکیل سپاه هیچ کس حقوقی دریافت نمی‌کرد و همه به صورت شبانه روزی پای کار بودند چراکه باید کشور از عناصر فعال بازمانده از رژیم سابق پاکسازی می‌شد.

وی با اشاره به اینکه سپاه همدان در عملیات‌های مختلفی نقش آفرینی کرده است، افزود: سپاه همدان در عملیات‌های بزرگی در هشت سال دفاع مقدس همانند عملیات‌های ثامن‌الائمه، طریق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس، رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر مقدماتی، والفجر یک، مرصاد و ... نقش آفرینی داشته است.

پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در همدان ادامه داد: همدانی‌ها علاوه بر تیپ و لشکر انصارالحسین (ع) در تشکیل تیپ شهدای ویژه کردستان، لشکر ۴۳ امام علی (ع)، تیپ محوری حمزه سیدالشهدا در منطقه پاوه با فرماندهی شهید سعید اسلامی نیز نقش آفرینی کردند.