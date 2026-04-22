به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، ضمن تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وحدت نیروهای مسلح ایران اسلامی به ویژه ارتش و سپاه را سرمایه‌ای راهبردی برای حفظ تمامیت ارضی ایران و تثبیت امنیت ملی خواند.

متن پیام فرمانده کل ارتش، به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

دوم اردیبهشت ماه، سالروز تأسیس سپاه پاسداران، این مولود مبارک انقلاب اسلامی، یادگار دوراندیشی بنیان‌گذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ه) است که از بدو تأسیس تاکنون؛ بویژه دوران درخشان و نورانی فرماندهی امام و قائد عظیم الشان شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رحمه الله علیه)، همواره به‌عنوان دژی مستحکم در برابر تهدیدات و توطئه‌های دشمنان این مرز و بوم ایفای نقش کرده است.

کارنامه پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرشار از اقدامات و جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های درخشان در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف و پرخطر دفاعی و امنیتی است که خود بزرگترین گواه بر تعهد، بصیرت و آمادگی همیشگی سپاه برای حفاظت از انقلاب اسلامی و مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان ایران عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نقش‌آفرینی مقتدرانه سپاه پاسداران در دفاع مقدس هشت ساله و جنگ‌های تحمیلی اخیر با رژیم صهیونیستی- آمریکایی جنایتکار، جلوه‌ای از توانمندی، هوشمندی و روحیه جهادی نیروهای این نهاد انقلابی را به نمایش گذاشت و بار دیگر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان اثبات کرد.

بی‌تردید، انسجام و وحدت میان نیروهای مسلح ایران عزیزمان، به ویژه ارتش غیور جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران قدرتمند انقلاب اسلامی، در کنار حمایت‌های همه‌جانبه ملت شریف ایران، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و با بهره‌گیری از آموزه‌های امامین انقلاب، ضامن پاسداری از تمامیت ارضی میهن اسلامی است و سرمایه‌ای راهبردی برای استمرار امنیت ملی، ثبات و پیشرفت کشور است. اکنون که کشور و ملت عزیزمان مورد هجوم جنایتکارترین دشمنان قرار گرفته¬اند، دوشادوش همدیگر تا آخرین قطره خون و کسب پیروزی نهایی قاطعانه خواهند جنگید.

اینجانب و همه همرزمانم در ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران، سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این سازمان پرافتخار و پرصلابت را به کلیه فرماندهان، رزمندگان و پاسداران غیور تبریک گفته و از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیقات روزافزون فرماندهان و رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسئلت می‌کنم.

