پویا سعیدی‌پور مدیر سینمای «پردیس زندگی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت این سینما در ایام جنگ و بعد از آن گفت: «پردیس زندگی» به دلیل اینکه داخل یک پاساژ تجاری واقع‌شده است، تعطیل بود. بااین‌حال این سینما بلافاصله بعد از آتش‌بس بازگشایی شد و با تمام نیروها و بدون تعدیل نیرو سرکار برگشتیم. امیدواریم با اکران فیلم‌های جدید اوضاع سینما بهتر شود تا شاهد بازگشت روزهای خوب باشیم.

وی افزود: سینما با فیلم زنده است؛ اگر فیلم باکیفیت، پرمخاطب و جذاب اکران شود مردم هم مثل همیشه از سینما استقبال می‌کنند و برای تماشای فیلم به سینما می‌آیند. پیش‌ از این همیشه می‌گفتیم که ارزان‌ترین تفریح سینما است اما در حال حاضر ارزان‌ترین کالا در سبد خانواده می‌تواند بلیت سینما باشد که از لحاظ مالی فشاری بر خانواده‌ها نمی‌آورد. صرفا به انتخاب مردم بستگی دارد که آن فیلم را دوست داشته باشند و بخواهند برای آن‌وقت بگذارند یا خیر.

سعیدی‌پور درباره استقبال مردم از فیلم‌های سینمایی در شرایط کنونی جامعه، اظهار کرد: همیشه فیلم‌های خوبی نمایش داده‌شده که در شرایطی مانند این روزها مخاطب را به سینما بازگردانده است. همان‌طور که بعد از کرونا فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی را داشتیم که مخاطب را به سینما برگرداند. همچنین بعد از جنگ ۱۲ روزه اکران فیلم «پیر پسر» و «زن و بچه» را داشتیم که فیلم‌های باکیفیتی بودند و مردم دوباره از فیلم‌ها استقبال کردند. در حال حاضر هم همان است و قائده عوض نشده؛ اگر فیلم خوبی نمایش داده شود و مردم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند حتماً برمی‌گردند و دوباره سینما رونق می‌گیرد.

وی در پایان درباره نقش سینما در ایام پس از جنگ، توضیح داد: قطعا بازگشایی سینماها برای تقویت روحیه اجتماعی مردم مؤثر است. اینکه مردم دوباره کنار هم بنشینند، باهم فیلم تماشا کنند و بخواهند به موضوعی مشترک فکر کنند و بخندند می‌تواند مفید باشد. مردم با دیدن یکدیگر در فضای عمومی، روحیه جمعی‌شان بالاتر می‌رود. مثلاً استقبال از سینما به‌ویژه در فیلم‌های ژانر کودک بیشتر شده است. در این مدت خانواده‌ها که زیاد به بیرون از خانه مراجعه نمی‌کردند، بعد از آتش‌بس از سینما و به‌ویژه فیلم‌های کودک بیشتر استقبال کرده‌اند و خانواده‌ها بیشتر از گروه دوستان و افراد دیگر به سینما می‌آیند.