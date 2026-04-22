پیام فرمانده انتظامی فارس به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی ، با صدور پیامی فرا رسیدن دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

متن پیام فرمانده انتظامی فارس به این شرح است:

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، نهادی برخاسته از متن مردم و انقلاب است که از نخستین روزهای شکل‌گیری، مأموریت خود را در پاسداری از آرمان‌های امام خمینی (ره) و صیانت از امنیت و عزت ملی با جانفشانی و اخلاص تعریف کرده است.

امروز، این نهاد انقلابی در تمام عرصه‌های دفاعی، امنیتی، و اجتماعی، نماد اقتدار و امید ملت ایران است.

همکاری و هم‌افزایی نیروی انتظامی با سپاه پاسداران در تحقق امنیت پایدار، حفظ آرامش اجتماعی و مقابله با تهدیدات نوین، موجب سربلندی ایران اسلامی در برابر دشمنان شده است.

بی‌شک، استمرار راه امام و رهبری فرزانه انقلاب اسلامی با حضور دلیرمردان سپاه، نیروهای خدوم انتظامی و ارتش سرافراز تضمین‌کننده آینده‌ای آرام، مقتدر و پرامید برای ایران عزیز خواهد بود.

حضور هوشمندانه و مقتدرانه این نیروی انقلابی در مقابله با تروریسم، جنگ .ترکیبی و جنگ نرم دشمنان، نشانه‌ای روشن از بلوغ راهبردی و توانمندی‌های گسترده آن در عرصه‌های مختلف است.

امروز همگان شاهد اقتدار و عزت نیروی هوافضای سپاه پاسداران در مقابله با تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی بوده و هستیم و دست برتر این عزیزان در دفاع از تمامیت ارضی کشور در دو جنگ اخیر را دیدیم .

این روز بزرگ را به تمامی پاسداران سرافراز انقلاب اسلامی و خانواده‌های معظم آنان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند منان سربلندی و توفیق روزافزون مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تمامی عرصه ها به ویژه پیروزی در جبهه حق علیه باطل را خواستارم.