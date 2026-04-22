  1. استانها
  2. مازندران
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

رئیس هیئت ورزش بیماران خاص مازندران انتخاب شد

رئیس هیئت ورزش بیماران خاص مازندران انتخاب شد

ساری- «حسین فرهادی» به‌عنوان رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا مازندران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان مازندران ظهر چهارشنبه برگزار شد.

در پایان این مجمع، حسین فرهادی با کسب ۱۲ رای از ۱۴ رای ماخوذه برای مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.

حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این مراسم با تبریک انتخاب فرهادی گفت: ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا نیازمند حمایت و توجه ویژه هستند و امیدواریم در دوره جدید شاهد اتفاقات مثبت در این هیات باشیم.

وی افزود: هیات‌هایی مانند این، که در رشته‌های متنوع فعالیت دارند، می‌توانند جامعه هدف گسترده‌تری را شامل شوند، بنابراین نیازمند برنامه‌ریزی جامع‌تر هستیم.

وی گفت گ: همچنین با توجه به شرایط جسمانی ورزشکاران، این هیات می‌تواند با تشویق و هدایت آن‌ها به سمت ورزش، سلامت جسمی، روحی و حتی موفقیت در سطح قهرمانی را برای این عزیزان تقویت کند.

کد مطلب 6808248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها