رئیس هیئت ورزش بیماران خاص مازندران انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان مازندران ظهر چهارشنبه برگزار شد.
در پایان این مجمع، حسین فرهادی با کسب ۱۲ رای از ۱۴ رای ماخوذه برای مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.
حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این مراسم با تبریک انتخاب فرهادی گفت: ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا نیازمند حمایت و توجه ویژه هستند و امیدواریم در دوره جدید شاهد اتفاقات مثبت در این هیات باشیم.
وی افزود: هیاتهایی مانند این، که در رشتههای متنوع فعالیت دارند، میتوانند جامعه هدف گستردهتری را شامل شوند، بنابراین نیازمند برنامهریزی جامعتر هستیم.
وی گفت گ: همچنین با توجه به شرایط جسمانی ورزشکاران، این هیات میتواند با تشویق و هدایت آنها به سمت ورزش، سلامت جسمی، روحی و حتی موفقیت در سطح قهرمانی را برای این عزیزان تقویت کند.
نظر شما